La guerra en el siglo XXI, una nueva era

Por Isaac Dabbah Husni.

El 7 de octubre el mundo quedó estremecido ante las noticias que se generaban en las noticias de masacres, violaciones seriales en la frontera sur de Israel.

Nadie podía entender como uno de los mejores ejércitos del mundo no había podido detectar o detener con premura los horrores que estaban cometiendo desde Gaza.

La mayoría de los terroristas fueron mandados con drogas para ayudarles a ser aun más salvajes ya que esa era la intención. Crear el mayor horror posible del cual los israelíes no les quede alternativa alguna más que atacar.

La gente se pregunta como Hamás se enfrentaba de esta manera a sabiendas de la superioridad de Israel donde nadie dudaba que estaban en clara desventaja.

Primero hay que entender al genio detrás de los ataques: Yahiya Sinwar.

Este hombre que pasó 22 años en cárceles israelíes tuvo tiempo de entender y pensar de que manera podía romper la fuerza de Israel.

Lo primero que sucedió fue una enorme calma durante dos años. En este tiempo Sinwar mandó una idea a Israel que no estaban interesados en una confrontación. Que el interés de Hamás se centraba en gobernar la franja de Gaza y enriquecerse. De hecho, dejó de lanzar cohetes hacia Israel por dos años dejando ese trabajo a la Jihad Islámica de la cual Hamás es enemigo y competidor. De hecho todos los mandos de Hamás compartían esa idea lo cual le confirmaba a Israel la misma narrativa, Hamás quiere gobernar. Solo muy pocas personas contadas con una mano sabían de sus verdaderas intenciones lo que hacia que cualquier espía claramente y sin mentir les dijera a los israelíes lo que querían oír, que había calma en el sur.

Cuando la gente de Hamás es recluida en las mezquitas para rezar y empezar el ataque, Israel estaba totalmente dormida excepto por la información que fluía de los soldados israelíes que fueron ignorados por los servicios secretos que se creían los dueños de la información.

Después de controlar el ataque inicial, Israel revisa las posibilidades. Sabe que existen 500 km de túneles dentro de Gaza llenos de armas con los millones de dólares de transferencias que les daba el mundo vía el URNWA y con el apoyo de Qatar e Irán. El dinero que se debería usar en ayuda humanitaria, fue desviada en crear fortalezas subterráneas con miles de cohetes escogiendo específicamente para sus lugares más importantes, los hospitales, universidades o jardines de infantes.

La única manera que ve Israel para regresar la paz a sus ciudadanos es acabar con Hamás. Hay que destruir todos los túneles y las armas además de acabar con todos los combatientes.

En ese momento entra Israel en una de las mayores trampas que nunca pensó. Al entrar a Gaza en cuestión de horas la empatía que tenía el mundo hacia Israel se convierte en cuestionamientos sobre la muerte de civiles. Ante las difíciles situaciones de combate en un territorio densamente poblado con kilómetros de túneles bajo tierra, Israel logra una proporción de muertes civiles de 1 a 1. Militares de otros países se impresionan por lograr números tan bajos no logrados en ninguna parte del mundo. No obstante, Sinwar conoce perfectamente la situación de Israel. Aunque países como Jordania, Líbano y el mismo Egipto han hecho matanzas contra los palestinos en sus territorios, el mundo no les presta la mínima atención, pero cuando Israel es el agresor, aunque se este defendiendo de un artero ataque, el mundo sale a protestar. Además de las lamentables muertes de civiles que se dan, cientos de redes propalestinas empiezan a mandar fake news con imágenes hechas con actores y cámaras profesionales que solo un ojo escéptico reconoce dimensionando con esto el tamaño del conflicto mas allá de la difícil realidad.

Entonces empieza la guerra que buscó Hamás donde se sabe con superioridad en la guerra mediática.

El mundo duda de la información israelí, así como de las violaciones y sus muertos, aunque fueron filmadas por los mismos terroristas mientras que aceptan como ciertas todas las informaciones propalestinas que, al notarlo, pierden la vergüenza y cada vez mienten con más descaro ante los oídos sordos de los medios de comunicación que venden miles de periódicos con estas noticias sensacionalistas.

Recuerdo haber visto una película sobre Vietnam donde un grupo de soldados viola a una mujer vietnamita ante los ojos aterrorizados de un soldado que los denuncia. Al final se queda con una idea de que se hizo justicia, pero no se culpa a todos los soldados por este acto.

Con Israel es distinto. Si un extremista dice una barbaridad o si un grupo de soldados se burla de la población gazatí, algo que no es aceptable, el mundo lo toma como si todo el ejército lo hiciera. Sinwar sabe esto, pero también entiende que debe dar realismo a su narrativa por lo que busca deliberadamente que Israel ataque zonas donde sabe que puede lograr una mayor fuerza mediática como en hospitales y universidades. Ahora que todo el mundo clama para que salga Israel de Rafah, Hamás lanza cohetes a Tel Aviv desde Rafah con la clara intención que Israel contraataque y el mundo pida a gritos la terminación de hostilidades.

Estamos ante un nuevo tipo de guerra nunca visto que se lleva en las redes sociales donde los muertos son bienvenidos y buscados ya que benefician la narrativa de víctimas que le vende Hamás al mundo.

Hamás busca la destrucción de Israel y la quiere conseguir con su aislamiento del mundo por lo que lo ultimo que le conviene es el cese de hostilidades por lo cual va atacar las veces que sea necesario para que Israel este obligado a defenderse. Paradójicamente el que llora las víctimas civiles es Israel mientras el mundo anti israelí las festeja ya que les da nuevas armas para atacar a Israel internacionalmente. Los que postean a favor de Hamás son indirectamente responsables de la muerte de niños que ellos mismos defienden.

Vivimos épocas complicadas.