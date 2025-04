La Fundación Shoá busca documentar cómo se ha manifestado el antisemitismo global desde la Segunda Guerra Mundial

Reunión de la Shoah. Foto: Mark Neyman / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Fundación Shoá de la Universidad del Sur de California, reconocida por albergar el mayor archivo mundial de testimonios de sobrevivientes del Holocausto, anunció una ambiciosa expansión de su misión: recoger 10.000 testimonios de judíos que han sufrido antisemitismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Comité Judío Estadounidense.

La Fundación Shoá fue creada por Steven Spielberg tras el impacto de su película “La lista de Schindler” y cuenta con más de 61.000 testimonios de víctimas de genocidios. Con esta nueva colección, se convertirá en el mayor repositorio de testimonios sobre antisemitismo.

Robert Williams, director ejecutivo de la fundación, subrayó: “Llevar la atención del mundo hacia el antisemitismo requiere alianzas basadas en el compromiso común de dar voz a quienes han experimentado esta forma persistente de odio”.

Entre los primeros testimonios recogidos se encuentra el de Daniel Pomerantz, sobreviviente del atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

También se incluirá el testimonio de Antoine Haguenauer, agredido en París en febrero de este año mientras asistía a un homenaje a la familia Bibas, asesinada durante su cautiverio por Hamás. “Me insultaron, me amenazaron de muerte, me golpearon en la cabeza, y cuando fui a denunciarlo, un oficial me dijo: ‘Podrías presentar cargos, pero ¿para qué?’”, relató.