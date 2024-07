La Fuerza Aérea de Israel asume que el dron que atacó Tel Aviv fue identificado pero no derribado debido a un error humano

Según una investigación preliminar de la Fuerza Aérea sobre el ataque de anoche con un dron contra Tel Aviv, la aeronave enemiga, que estaba cargada con explosivos, fue identificada; pero debido a un error humano las defensas aéreas no trataron de interceptarlo.

Debido a que no se tomó ninguna medida contra el objetivo identificado (que ahora se confirma que era un dron de ataque de largo alcance y de gran tamaño), no sonaron las sirenas de alerta temprano que sulen avisar sobre la inminencia de un eventual ataque.

El dron hizo impacto directo sobre un apartamento en Tel Aviv a las 3:12 horas, tras penetrar en el espacio aéreo de la ciudad desde el mar.

La Fuerza Aérea aún está investigando el origen del dron.

La Fuerza Aérea cree, hasta el momento, que el dron provenía del sur, posiblemente de Yemen, aunque no se descartan otros lugares de lanzamiento, como Irak o Siria.

Los hutíes del Yemen, patrocinados y armados por Irán, asumieron la responsabilidad del ataque, una afirmación que la Fuerza Aérea de Israel aún no ha verificado.



El anuncio del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre la destrucción de misiles hutíes y cuatro drones se produjo ayer por la mañana y no está directamente relacionado con el ataque de anoche.

Anoche, también, un avión no tripulado que se dirigía hacia Israel desde el este, probablemente procedente de Irak, fue derribado por aviones de combate fuera del espacio aéreo israelí.

La Fuerza Aérea de Israel manifestó que el incidente mortal «no debería haber ocurrido» y asumió toda la responsabilidad por el fracaso.

Un hombre murió y otros cuatro resultaron heridos en el ataque contra la ciudad de Tel Aviv.