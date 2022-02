La Fiscalía de Israel no halla indicios de espionaje policial ilegal a sus ciudadanos

22 febrero, 2022

La investigación a cargo de la fiscal general del Estado adjunta, Amit Merari, «no halló ningún indicio» de que la Policía de Israel haya utilizado el software de espionaje Pegasus de la empresa NSO Group para espiar los teléfonos de ciudadanos sin orden judicial.

«La investigación tecnológica mostró que no había indicios de que la Policía de Israel usara el sistema Pegasus sin una orden judicial para hackear los teléfonos celulares de ninguna de las personas en la lista publicada en los medios», señaló un comunicado difundido por el equipo investigador, que estuvo compuesto además por exfuncionarios de los servicios de inteligencia Mossad y Shin Bet y contó con la colaboración de NSO Group.



Este anuncio llega poco más de un mes después de que el digital económico Calcalist publicara un informe denunciando el espionaje sin orden judicial de unas 30 personas, incluidos alcaldes, antiguos empleados gubernamentales, activistas que participaron en la protestas contra el ex primer ministro Benjamín Netanyahu y hasta una persona cercana a un cargo político de alto rango.



Según el equipo investigador, la Policía sí intentó espiar los teléfonos de dos personas mediante el uso del software Pegasus, aunque en ambos casos contó con las respectivas órdenes judiciales para hacerlo.



Si bien Merari se mostró confiada respecto a los resultados de la investigación, esta continuará durante algunos meses más, y analizará posibles casos de espionaje por parte de la Policía contra personas que no figuran en la lista difundida en el informe de Calcalist.



El ministro de Seguridad Pública, el laborista Omer Barlev, cuya cartera supervisa a la Policía, señaló que los resultados de esta investigación representan «una rotunda exoneración de la Policía de Israel y del personal uniformado» y llamó a restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad y a «preservar la democracia y defender al país». EFE