La familia Alvo: son seis y buscan medallas para Chile en las Macabeadas Mundiales 2022

13 julio, 2022

“Lo mejor que puede existir es estar todos juntos en una Macabeada Mundial y apoyarnos entre nosotros”, se entusiasman.

Las historias en las Macabeadas Mundiales de Israel son eternas y lo seguirán siendo. Y si son familiares, se disfrutan en doble o hasta el triple. La experiencia queda para siempre. Esto lo sabe muy bien la familia Alvo, quienes, de Chile y para el mundo, están compitiendo en el evento judío más importante del mundo.

“Lo mejor que puede existir es estar todos juntos en una Macabeada Mundial y apoyarnos entre nosotros. Es una linda experiencia, a pesar de tener hasta varios eventos en el lomo. Es un orgullo estar en Israel representando a Chile, representando a la familia y es muy importante hacer deporte. Desde chiquitos mamamos el deporte”.

Con esta frase, en diálogo con AURORA, se presentan Cutiel, Efrain, David, Mónica, Nicolás y David. Hermanos, padres y yerno, todos juntos por un sueño: superar las 13 medallas que el plantel chileno posee hasta estos Juegos.

Foto: gentileza familia Alvo

“Hoy falta la hermana, pero está el cuñado. Pero esta Macabeada es especial porque es en Israel porque hace 20 años que no veníamos y para mi papá es la primera vez. Conocer gente de todos los países es extraordinario, espectacular”, añaden en conjunto.

“Representar a mi país es algo único, me crucé con gente de todo el mundo, es una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de estar en el estadio de fútbol ayer y es impresionante”, resaltó Efrain, quien jugará al tenis +40.

Al respecto, Cutiel, de tenis masculino +65, agregó: “Somos una familia competitiva, es la competición más importante del mundo para los judíos, en Israel, y todo se siente increíble”. Y su esposa Mónica, de tenis femenino +65, añadió: “Es un orgullo representar a Chile fuera del país, vestido de rojo y con el escudo en el pecho”.

Foto: gentileza familia Alvo

Con la misión de “no venimos a pasear, venimos a competir. Es un proceso muy lindo porque es el final de un camino”. Mónica remarcó: “No somos muchas las mujeres de 65 años o más que compitan en este torneo. Es una bendición de Dios poder estar acá. Estar al mismo nivel de mis hijos es excelente”.

El trío tenístico, alojado en Netanya, y el trío futbolístico, +35 en Hadera, coincidieron en algo puntual: “Argentina siempre es un rival por vencer en el tenis y en el fútbol”. Y fueron más allá: “El hecho de tener varias Macabeadas encima, tenemos la ventaja de conocer mucho más a los rivales, porque son los mismos con los que competimos hace tres años en México”.

Continuando con el tema de los rivales a vencer, Nicolás afirmó: “Uno puede esperar un poco de los rivales, pero siempre hay un gramo de sorpresa porque los planteles se van renovando. Ya subís al ascensor y te encontrás con el central al que vas a marcar. Por el tema de las redes sociales, uno va creando amistades y lazos. No es gente desconocida y es un ambiente que solo se crea en las Macabeadas”.

Foto: gentileza familia Alvo

Sin saber sus contrincantes, Efrain comentó: “Todavía no sabemos contra quiénes jugamos, soy el capitán del +40 y me enteraré en la cancha directamente. Me enteré de que hay un serbio y un suizo en mi categoría”.

Por otro lado, en medio de la entrevista, el joven adulto detalló un momento cómico del viaje de ida: “Una anécdota para contar es que no me llegaron las maletas conmigo en mi avión. Tuve que esperar a que venga el siguiente avión donde vinieron mis valijas con mi ropa. Tuve que ir al shopping a comprar ropa interior”.

Por su parte, en tono gracioso, Cutiel dijo: “Me hice amigo de mi rival australiano, nos abrazamos, saludamos y estamos felices de reencontrarnos después de la pandemia. Yo no hablo nada de inglés y él nada de español”.

Foto: gentileza familia Alvo

En otro orden de cosas, en relación con la pandemia vivida en dos años, la familia se esperanzó con que ya comenzó el evento: “La espera se hizo eterna. En Chile, por la pandemia, se hizo un encierro muy largo y para nosotros nos constó por ser deportistas de nacimiento. Pasamos de no hacer nada a competir en una competición internacional es alucinante”.

Por último, Nicolás dio detalles de lo que hay (y no) alrededor de su hotel: “En nuestro hotel, más allá de una playa chiquita enfrente, alrededor no hay nada. No sé hasta dónde hay que caminar para ir a comer y no hay ningún auto para alquilar en todo el país. Es increíble”.

Con Macabeadas vividas desde 1999 en adelante, el clan Alvo va por más y prometen alentarse entre sí: “Si no coinciden las competencias, vamos a poder ir a vernos jugar entre nosotros. Los partidos de tenis son a la mañana y los de fútbol a la tarde. Veremos si somos mufa o no”.