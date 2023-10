La explosión en el hospital lo demuestra: Israel está rezagado en la diplomacia pública y la guerra cognitiva

19 octubre, 2023

La explosión en el hospital al Ahli en Gaza el martes por la noche ha sido una alarma fuerte y resonante.

Por Attila Somfalvi

El acontecimiento y la respuesta de los medios internacionales demostraron cuán frágil, por no decir fluida, es la legitimidad moral de Israel a los ojos del mundo.

Si bien en la primera semana de la guerra Israel logró ganarse la empatía global debido a las imágenes de la terrible masacre en el sur, esta narrativa cambió muy rápidamente.

La búsqueda de legitimidad internacional para las acciones de represalia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza es un proceso cognitivo complejo y difícil, y los acontecimientos del martes por la noche demostraron hasta qué punto Israel está en desventaja en el mundo occidental y liberal con respecto a la guerra cognitiva y la diplomacia pública.

El hecho de que Israel sea un país considerado por la opinión pública mundial como un «país ocupante» va en su detrimento incluso cuando los ciudadanos de Israel son brutalmente atacados por los bárbaros entre los humanos.

Después de muy pocos días de conmoción, y con la “ayuda” de imágenes visuales que muestran los resultados de los bombardeos israelíes, los ciudadanos del mundo occidental han vuelto rápidamente a sus puntos de vista fundamentales, condenando la presencia israelí en Judea y Samaria, apoyando el derecho palestino a un Estado independiente, etc.

Fue muy difícil para la diplomacia pública israelí, basada en un sistema bastante engorroso y lento, ponerse en marcha tras las noticias sobre la explosión.

Miles de enérgicos israelíes, enfurecidos por las falsas y horribles acusaciones lanzadas contra las FDI, se embarcaron en una campaña de defensa independiente para difundir la verdad en las redes sociales.

No fue el Estado el que lo hizo, ni mucho menos el Gobierno.

Incluso la oposición tardó en despertar.

Pero los israelíes, desde personas influyentes hasta periodistas de alto nivel y ciudadanos comunes y corrientes, lideraron una poderosa línea defensiva-ofensiva.

En cuestión de horas, la red se llenó de información confiable sobre el difícil acontecimiento en Gaza.

Para muchos de los principales medios de comunicación del mundo, esto realmente no cambió mucho.

The New York Times, considerado el periódico más importante del mundo, continuó durante horas mostrando las falsas afirmaciones palestinas en la página de inicio de su sitio web.

La presión no ayudó, y los hechos tampoco ayudaron: The New York Times prefirió la narrativa palestina a los datos fácticos de Israel y las FDI.

Hay razones históricas para esto, que no han desaparecido y probablemente no lo harán.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies