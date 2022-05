La estrella del fútbol francés y mundial Kylian Mbappe sale con una modelo israelí

24 mayo, 2022

La joven israelí se hizo conocida en Instagram.

Según fuentes del medio Ynet, Kylian Mbappe está saliendo con una modelo israelí de Instagram. La chica se llama Aviv Meiri y es estudiante de Meitar, al sur de Israel.

El futbolista francés es el actual mejor jugador del mundo por sus regates, velocidad y capacidad goleadora. Sin embargo, ambos no se siguen en dicha plataforma y no hay muchas fotos publicadas de ellos dos juntos.

La anterior pareja de la estrella deportiva fue Alicia Aylies, la Miss Francia en 2017. A su vez, la pareja actual mantuvo en secreto su romance y nunca confirmaron que estaban juntos públicamente, aunque los vieron en varias ocasiones.

En diciembre de 2021, Aylies fue entrevistada por la revista Public. Cuando se le preguntó sobre su vida amorosa, la joven respondió: “Con todos los proyectos que tengo en mente, quiero poner el 100% de mi enfoque y energía en mí”.

Y concluyó: “Cuando estoy en una relación, me olvido un poco de mí mismo. Me gustan las relaciones y el amor, pero en este momento no estoy listo para establecerme. Sin embargo, salir y salir es otra cosa”.