La estrella de «Grease», Olivia Newton-John, murió a los 73 años

9 agosto, 2022

La ganadora del Grammy, famosa cantante y actriz de ascendencia judía luchó contra el cáncer de mama durante 30 años.

Olivia Newton-John falleció ayer a los 73 años a causa de un cáncer de mama contra el que luchó por 30 años. Residente de Australia durante mucho tiempo, dejó este mundo en su rancho del sur de California, según su esposo John Easterling.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, escribió. “Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

La exactriz y cantante reinó en las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance. Sus éxitos fueron “Physical” y “You are the One That I Want”. A su vez, se ganó el corazón de todos sus seguidores y formó parte de “Grease” en el cine.

Su padre, Brinley Newton-John, era un oficial del MI5 británico que trabajó en el proyecto Enigma para descifrar comunicaciones nazis militares en Bletchey Park durante la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo materno fue el físico ganador del premio Nobel, Max Born, quien huyó a Gran Bretaña de la Alemania nazi en 1933.

De 1973 a 1983, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre los 10 mejores solo en los EE. UU., ganó cuatro premios Grammy, protagonizó con John Travolta «Grease» y con Gene Kelly en «Xanadu».

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”, escribió Travolta en una publicación en línea. “Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

Los fanáticos inundaron las redes sociales para llorar su muerte. “Adiós con amor a la leyenda que siempre será mi primer amor”, escribió el actor Daniel Dae Kim. Tracie Thoms agregó: “Olivia Newton-John es un ícono. La vamos a extrañar mucho». Gabrielle Union dijo que ella y su hermana vieron “Xanadu” “más veces de las que puedo contar”.

Su decadencia musical empezó en 1992, mientras preparaba una gira de conciertos. Se enteró que murió su padre y a ella le diagnosticaron cáncer de mama. Su matrimonio con Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija, se rompió en 1995 y su relación con el camarógrafo Patrick McDermott terminó sin explicaciones.

“Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó”, le dijo Newton-John a “60 Minutes” de Australia en 2016. “Es humano preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir. Porque cada vez que pasas por momentos difíciles, siempre están esas preocupaciones”.