La estrategia de las «10 plagas»

Por Sarit Zehavi.



No debemos dejarnos llevar por los recientes triunfos contra Hezbollah. Parece que Hezbollah ha sido golpeado, pero existen desafíos adicionales.

Los 3.000 operativos de Hezbollah y sus capacidades de mando y control parecen haber sufrido daños efectivos. En cuanto a [su fuerza especial] Radwan, sigue siendo incierto si la unidad todavía puede ejecutar un ataque similar al del 7 de octubre, dada la destrucción de su estructura de mando.

Lo que está sucediendo ha demostrado lo importante que es para Israel estar del lado del iniciador y no del lado del reactor. Si hubiéramos permitido que Hezbollah mantuviera su poder, nos habríamos encontrado con otra masacre más.

Está claro para todos los habitantes del norte que no debemos detenernos ahora y permitir que Hezbollah se recupere. La idea de darle tiempo al Ejército para recuperarse de la campaña de Gaza nunca tuvo en cuenta la capacidad de recuperación del otro lado.

Debemos seguir desatando las «plagas de Egipto» contra Hezbollah, incluidos los continuos ataques contra la estructura de la dirigencia superior de la organización. Estos golpes también deben incluir ataques al «Estado de Hezbollah» para perturbar su capacidad de explotar su sistema civil y reconstruir su sistema militar después de la guerra. Por lo tanto, además de la infraestructura militar, es toda la infraestructura civil de Hezbollah (energía, finanzas, comunicaciones) la que debe regresar a la «Edad de Piedra». Por otro lado, la infraestructura del Estado del Líbano no ha funcionado durante muchos años: si Israel la ataca, será acusado de destruirla, aunque ya no sea relevante.

Al mismo tiempo, sin embargo, a partir de ahora debería ponerse sobre la mesa una propuesta para el «día después». Esta propuesta debería ser distinta de la presentada por los estadounidenses o los franceses en los últimos meses. Esta propuesta debe adaptarse a las necesidades de Israel y alinearse con sus requisitos de seguridad.

Además de la actual destreza militar, se requiere audacia política, y esta vez no desde una posición de compromiso. Israel debería exigir el desarme completo de Hezbollah en la zona al sur del río Litani, con un mecanismo occidental dispuesto a enfrentar a Hezbollah y con legitimidad para que Israel vuelva a entrar en la campaña dentro de un tiempo determinado si este sistema no funciona.

Israel no debería aceptar la propuesta de Hochstein de retirarse a la línea de 8 kilómetros, ni debería comprometerse sobre el desarme de Hezbollah en toda la zona al sur de Litani. No hay razón para ceder en la necesidad de un mecanismo de vigilancia eficaz, y no hay razón para aceptar uno basado en la ONU o el Ejército libanés. Al final de la guerra en 2006, estaba claro que el mecanismo de la Resolución 1701 no funcionaría. Esta vez, no hay razón para acordar de antemano un acuerdo que fracasará: el precio resultó ser demasiado alto.

Además, el poder militar de Hezbollah también deriva de su poder civil y político. Hezbollah debe ser ilegalizado en el Líbano. Una organización terrorista no puede ser un partido político con membresía gubernamental. Esto es bueno no sólo para el futuro de Israel, sino también para el futuro del Líbano.

Además, Nasrallah afirmó que un alto el fuego en el norte sólo se produciría cuando se alcance uno en el sur, por lo que puede valer la pena adoptar su narrativa… pero todo lo contrario. En este marco, ejercer presión para liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego en el sur, estando Nasrallah bajo presión y dado su compromiso con el conflicto de Gaza.

Podemos suponer que la probabilidad de que un enemigo yihadista radical esté de acuerdo con esto es mínima. Además, en la situación actual, no está nada claro qué capacidad o deseo tienen Nasrallah o el jefe iraní para presionar a Sinwar para que libere a los rehenes, ni tampoco está claro si Sinwar está en contacto con ellos y los escucha.

Pero ha llegado el momento de que Israel presente sus demandas independientemente de lo que acepte la otra parte. El sistema internacional debe ser claro respecto de las necesidades de seguridad de Israel. La estrategia de lanzar una campaña militar sin fijar objetivos políticos y, por tanto, llegar a acuerdos desde un punto de debilidad y después del desgaste, nos ha llevado hasta ahora a estar dispuestos a comprometer nuestra seguridad sin lograr lo que queremos.

El proceso de emitir propuestas para un acuerdo para el día después, desde una posición de fuerza israelí, contribuirá a la legitimidad internacional y a la presión internacional sobre Hezbollah, de modo que Israel pueda presentar a Hezbollah como si se negara a un acuerdo. Finalmente, Israel presentará a las organizaciones terroristas como rechazadoras.

Si, después de las «plagas de Egipto», los elementos del Eje aceptan las demandas israelíes, nos hemos beneficiado. Si se niegan, Israel seguirá obteniendo logros militares durante este proceso, reduciendo así la capacidad de Hezbollah de representar una amenaza. Esto se hace, en la medida de lo posible, mediante el siglo XXI (buscapersonas [bípers]) y, si es necesario, mediante una invasión terrestre al Líbano, para garantizar la seguridad de los habitantes del norte, permitiéndoles regresar a sus hogares sin temor a encontrarse con operativos de Hezbollah en sus salas de estar.

Fuente: Alma – Research and Education Center

