La economía en aprietos de Turquía y el aislamiento regional están detrás de la última ofensiva de encanto hacia Israel y otros países

20 febrero, 2022

Una clara justificación turca para mejorar las relaciones con Israel es debilitar la asociación estratégica entre Jerusalén, Grecia y Chipre y obtener acceso al gas natural de Israel.

Por el profesor Efraim Inbar

Las políticas regionales de Turquía le han causado un creciente aislamiento, y las políticas monetarias del presidente Tayyip Erdogan provocaron el deterioro de la economía.

Actualmente, Ankara está tratando de reparar sus lazos con las potencias regionales, incluidos Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita e Israel.

El 3 de febrero, Erdogan anunció que recibiría al presidente israelí Isaac Herzog para una visita oficial a Turquía a mediados de marzo. Erdogan también afirmó que Israel estaba interesado en restablecer las relaciones diplomáticas y señaló que el primer ministro Naftali Bennett mantiene “un enfoque positivo”.

Los comentarios de Erdogan se producen después de que envió otras señales similares a Jerusalén. Estas incluyen la liberación de dos turistas israelíes detenidos bajo sospecha de espionaje en noviembre después de dos semanas en prisión. Herzog y Bennett llamaron a Erdogan por separado para agradecerle como muestra de aprecio.

Además, en enero, Erdogan llamó a Herzog para ofrecerle sus condolencias por la muerte de su madre. Una semana después, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, llamó a su homólogo israelí, Yair Lapid, para preguntarle sobre su salud después de que este último se recuperara del coronavirus, la primera conversación entre los ministros de Exteriores de Turquía e Israel en casi una década. Del mismo modo, universidades israelíes han sido contactadas por universidades turcas.

Si bien Turquía mantiene un sólido comercio con Israel, Erdogan ha criticado duramente a Israel sobre la cuestión palestina, con comentarios que bordean el antisemitismo. Mientras tanto, su país sigue albergando a terroristas de Hamás.

Las preocupaciones energéticas están en lo más alto de la agenda turca en su campaña de acercamiento con Israel. Turquía depende principalmente de las importaciones de energía de Rusia e Irán y necesita diversificar sus fuentes de energía. Por lo tanto, Turquía quiere las reservas de gas de Israel para uso doméstico y para exportar a Europa, fortaleciendo su estatus como centro energético.

Además, el gas israelí podría generar ingresos para la economía turca en dificultades, particularmente antes de las próximas elecciones. Asimismo, un oleoducto de Israel a Turquía a través de Chipre es la solución óptima desde el punto de vista económico y práctico, aunque podría ser necesaria la aprobación de Chipre.

Después de que EE. UU. retiró su apoyo al costoso y tecnológicamente problemático gasoducto EastMed que planeaba transportar gas desde Israel y Chipre a Europa a través de Grecia; Turquía espera que Israel pueda verse tentado a ignorar las consideraciones estratégicas y colocar su grifo de gas en manos turcas. Sin embargo, Israel debería considerar cuidadosamente permitir que sus exportaciones de gas estén bajo control turco, que podría usarlas como arma contra Israel en el futuro.

Además, Ankara se enfrenta a una administración Biden poco amistosa. Sin embargo, los turcos siempre han creído que Israel y su lobby pueden influir en la política exterior estadounidense. Por lo tanto, mejorar las relaciones con Israel podría ser útil en el ámbito estadounidense.

Se necesitan mejores relaciones con Washington más que antes, ya que Rusia, un rival histórico de Turquía, se está volviendo cada vez más asertivo. Además, la crisis de Ucrania pone de relieve la difícil posición de Turquía en su intento de equilibrar su pertenencia a la OTAN con sus esfuerzos por distanciarse de Occidente.

Una clara justificación turca para mejorar las relaciones con Israel es disolver o debilitar la asociación estratégica entre Jerusalén, Grecia y Chipre. Como resultado de la hostilidad turca, la cooperación de seguridad entre este triángulo se ha fortalecido considerablemente. Israel debe resistir los esfuerzos para debilitar este triángulo.

A este bloque se unieron Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, que buscan políticas complementarias en el Mediterráneo oriental sobre energía, zonas económicas exclusivas (ZEE) y Libia, para disgusto de Turquía. En gran medida, Israel es el eje de esta alineación.

Las relaciones más estrechas entre los Emiratos Árabes Unidos y Turquía pueden ser un aporte adicional en los movimientos turcos hacia Israel. Emiratos Árabes Unidos quiere que Turquía desista de sus críticas vocales a los Acuerdos de Abraham entre los reinos gobernados por los jeques del Golfo e Israel.

Turquía está interesada en mantener el acceso a Jerusalén y sus lugares sagrados islámicos. Ankara desea aumentar su presencia en Jerusalén para reforzar su liderazgo en el mundo islámico y prefiere minimizar la oposición israelí a sus actividades en la ciudad.

Los gobiernos israelíes siempre han buscado buenas relaciones con Turquía. Sin embargo, el deterioro de las relaciones fue principalmente el resultado de una importante reorientación de la política exterior turca bajo el gobierno del partido islamista AK. Si bien es probable que una Turquía islamista siga siendo un rival geopolítico; Israel debería responder positivamente a las propuestas de Ankara y aclarar sus posiciones en sus negociaciones con Turquía antes de la visita de Herzog.

Primero, el presidente de Israel debe ser tratado con total respeto. Hay rumores en los medios turcos de que Erdogan planea no reunirse con Herzog en el palacio presidencial sino en un lugar menor. Sería una señal de falta de respeto si esto ocurre.

En segundo lugar, Israel debería esperar que Turquía adopte una política más matizada sobre la disputa israelí-palestina. Turquía debe abstenerse de oponerse a los Acuerdos de Abraham y cooperar con Hamás y otras entidades terroristas. Turquía debería expulsar a los líderes terroristas de Hamás de su territorio.

En tercer lugar, Israel debe buscar la cancelación del memorando de entendimiento (MoU) de noviembre de 2019 con el Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA) de Libia, que pretende determinar los nuevos límites de las ZEE. El MoU Turquía-Libia trazó efectivamente una línea divisoria entre las partes oriental y occidental del Mediterráneo, amenazando la seguridad marítima, la exploración de gas natural y nuevas infraestructuras como el gasoducto EastMed o un cable eléctrico desde Israel o Egipto hacia un destino europeo.

En cuarto lugar, Israel debe aspirar a un entendimiento que establezca limitaciones claras a las actividades turcas en Jerusalén, que socavan su soberanía.

Finalmente, mejores relaciones bilaterales deberían llevar a Turquía a poner fin a su papel obstructivo en las relaciones entre Israel y la OTAN.

Turquía reconoce a Israel como una potencia regional importante y debería adaptarse a las expectativas israelíes si busca un acercamiento. Entiende perfectamente que se necesita reciprocidad.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security