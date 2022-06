La directora Daniela Fejerman estrena en España “Mamá, no enredes”

30 junio, 2022

“Mamá, no enredes”, una comedia fresca y feminista de la directora y guionista judía argentina Daniela Fejerman, se estrena este viernes en los cines españoles, con la actriz Malena Alterio de protagonista

La película pretende revolucionar los tópicos, los estereotipos y los roles establecidos: el hombre que a los cuarenta años se compra un descapotable, el que no es capaz de comprometerse con una sola mujer, el que usa las aplicaciones de citas en internet solo para darse una alegría al cuerpo, el que sale con chicas mucho más jóvenes que él…



Hoy, sin embargo, son ellas las que toman la palabra. “Es un descanso ver a la mujer más activa y que sean los hombres los que revolotean a nuestro alrededor y no al revés, que sean ellos los que están a nuestro servicio», comenta Alterio.



Hay que equilibrar un poco la balanza, plantea, que siempre ha estado tan descompensada. «De repente, ver una cosa así, que dice que las mujeres tenemos deseos, movemos cosas, nos enamoramos, nos pasan cosas, nos desenamoramos… hacerlo y verlo para mí es un placer», cuenta.



La actriz española, nacida en Buenos Aires, interpreta a Clara, madre de dos adolescentes, pero que, sobre todo, es una mujer abierta a nuevas experiencias, que decide crearse un perfil en una aplicación digital de citas amorosas.



El problema es que sus hijos no encajarán tan bien esta nueva situación. Está divorciada, es joven aún y tiene derecho a rehacer su vida, pero piensan que allí sólo hay hombres que la van a utilizar para luego dejarla tirada.



Dani y su hermana, Milena, se embarcarán entonces en la delirante aventura de boicotear los ligues de la madre, e irán a por todas cuando la mujer inicie una relación más seria con Leo (interpretado por Juan Grandinetti), un joven argentino, convencidos de que solo la va a hacer sufrir.



Sin embargo, las estrategias de los hermanos tendrán el efecto opuesto al deseado y nada saldrá como esperan.



El rodaje se llevó a cabo en la ciudad española de Pamplona (norte); la cinta está producida por Tornasol Media, Bowfinger y EnBabia Films, con la participación de Radiotelevisión Española y Movistar+. EFE y Aurora