La despreciable alcaldesa de Barcelona

23 febrero, 2023

Aurora entrevistó a Daniel Vosseler, presidente de BCN ETS TU, el proyecto de gestión que se presenta a las elecciones municipales.

Es el próximo mes de mayo en Barcelona para acceder a la alcaldía de la capital catalana.

Una encuesta sociológica elaborada por “CELESTE-TEL estudios demográficos” les

otorga un mínimo de dos concejales.



“No podemos poner en peligro la normal convivencia”

Daniel Vosseler, junto a otros treinta miembros del partido BCN ETS TU participaron

de la manifestación reivindicativa y de carácter solidario con la comunidad judía el

pasado domingo 19 de febrero en la céntrica y emblemática Plaça Sant Jaume,

delante del Ayuntamiento de Barcelona.

Vosseler ha manifestado su desacuerdo con la decisión unilateral y discrecional de

la actual alcaldesa de la ciudad de romper las relaciones con dos ciudades

extraordinarias como son Tel-Aviv y Barcelona. El presidente de BCN ETS TU ve

una acción totalmente electoralista en la decisión de romper el vínculo de

hermandad de las dos urbes, cosa que quedará totalmente restablecida el mismo

día 29 de mayo. Será entonces cuando se van a fortalecer las relaciones al máximo.



“Es probable que Colau se haya escondido tras una cortina de humo”

El alcaldable ve como Ada Colau se ha, supuestamente, escondido tras una cortina

de humo para no hacer referencia a las imputaciones a las que se ve sometida en la

actualidad. No se entiende sinó que se hayan roto las relaciones de forma tajante

con una comunidad tan integrada como es la judía en la ciudad condal.

BCN ETS TU, al tratarse de un partido de gestión y por el hecho de no tener ningún

compromiso ideológico, puede establecer acuerdos y grandes consensos con otros

partidos, con todo el mundo, a excepción de la Sra. Colau.

Daniel Vosseler suscribe las palabras del discurso de Isaac Levy el cual no dejó

indiferente a ninguno de los participantes del acto. “El mensaje de Ada Colau no responde, en ningún caso, a la voluntad de la gente de Barcelona”.



“Por favor, Sra Colau, haga la diferencia y no diga cosas que son de una

ignorancia supina” – Isaac Levy

Isaac Levy, presidente de LICRA (Liga Internacional Contra el Racismo y el

Antisemitismo) destacó en su discurso el fenómeno de la judeofobia o

antisemitismo como un problema que atañe a toda la sociedad y por eso tenemos

que hacer especial hincapié en combatir esta lacra. El señor Levy concluyó

diciendo que no se puede confundir el judío barcelonés, catalán y europeo con el

judío de cualquier otro país del mundo. Colau ha demostrado tener nulo

conocimiento y se ha dejado manipular. La comunidad judía barcelonesa es una

comunidad que vive y vota en Barcelona. Isaac Levy se ha mostrado totalmente de

acuerdo con las palabras de Daniel Vosseler para poder restablecer las relaciones

de paz y concordia que ambas ciudades han disfrutado desde hace tanto tiempo.