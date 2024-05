La derecha española acusa a Sánchez de «empoderar» a Hamás

El líder de los conservadores españoles y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de «empoderar» a la organización terrorista Hamás al reconocer el llamado “Estado de Palestina” cuando continúa la guerra con Israel.

«No me siento identificado con esa decisión, estando a favor de los dos Estados. En este momento le vamos a hacer más daño al pueblo palestino que beneficio y vamos a empoderar a Hamás, que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás», aseguró Feijóo, líder del Partido Popular (PP), en una entrevista con Onda Cero.





Feijóo acusó al Gobierno español de crear tensión con Israel y consideró que el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es el peor de la historia de la democracia española.

El líder de la oposición no opinó sobre el vídeo -que asegura no haber visto- colgado en redes sociales por el ministro de Exteriores, Israel Katz, que, con música flamenca y acompañado con una mención al presidente del Gobierno español, reza «Hamás le agradece su servicio».



Por otra parte, Feijóo evitó enjuiciar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que la izquierda pretendía que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con el grupo terroristas español ETA: «Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma; Tú mata, que yo te daré un Estado».



Preguntado al respecto, recordó que el PP madrileño matizó las palabras de Ayuso -dijeron que la presidenta no había instado a nadie a matar- y reiteró sus críticas al Ejecutivo.



Feijóo volvió a defender que lo urgente es la liberación de los rehenes, el alto al fuego, evitar que el conflicto en Oriente Medio se extienda y adicionalmente sentarse en una conferencia de paz «dure lo que dure y construir dos Estados».



Y sostuvo que en la decisión de Sánchez no hay interés de arreglar las cosas, sino de «manipular, apropiarse del dolor de los muertos» y utilizar la barbarie para hacer «política interior», cambiando la conversación respecto a los problemas de presunta corrupción que salpican al Gobierno, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a la mujer del presidente.



«Sánchez, que no es capaz de traer la paz a su Gobierno, ahora resulta que va a traer la paz a Palestina, esto es una broma de mal gusto», reprochó.



El líder de la oposición española argumentó además que al reconocer el llamado “Estado de Palestina” en este momento España se sale del consenso de la Unión Europea y pierde el papel de árbitro que tuvo en los años 90 con el Gobierno del socialista Felipe González. EFE y Aurora