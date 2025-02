La cumbre de la Liga Árabe: una prueba para el mundo árabe

Los ojos del mundo árabe están puestos en la próxima cumbre de emergencia de la Liga Árabe, prevista para el 27 de febrero de 2025 en El Cairo. Esta reunión se considera un hito importante en la configuración de la postura del mundo árabe sobre la cuestión palestina.

Para los palestinos, así como para Egipto y Jordania, la cumbre representa una oportunidad crucial para contrarrestar lo que perciben como políticas estadounidenses e israelíes dirigidas a desmantelar la causa palestina e imponer soluciones unilaterales.

Según estas naciones, los países árabes enfrentan ahora una seria prueba de su unidad para enfrentar estos desafíos.

La preocupación más urgente es el plan del presidente Donald Trump de reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza en otras naciones de la región, una medida considerada como una amenaza directa a la seguridad nacional árabe.

Se espera que la cumbre de emergencia sea un momento crucial en la respuesta del mundo árabe a los crecientes desafíos regionales, especialmente el apoyo sin reservas de la Administración de Estados Unidos a Israel y sus esfuerzos por establecer nuevas realidades sobre el terreno, que según ellos socavan los derechos palestinos.

Una oportunidad estratégica para ejercer presión

Altos funcionarios de seguridad anticipan que los palestinos, Egipto y Jordania intentarán utilizar la cumbre como palanca para presionar a la comunidad internacional para que se oponga al plan de emigración de Trump. Su objetivo es empujar a los actores globales más allá de las condenas verbales hacia acciones concretas.

Los funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) insisten en que la cumbre debe enviar un mensaje claro e inequívoco a Washington y Jerusalén: cualquier solución unilateral que infrinja los derechos palestinos o amenace la seguridad nacional de Egipto y Jordania será firmemente rechazada.

Los palestinos interpretan el plan de emigración de Trump como un intento de Israel de sacar provecho del inquebrantable apoyo estadounidense mientras se traslada el problema de los refugiados palestinos a los países vecinos.

Un alto funcionario de la Autoridad Palestina advierte que el mundo árabe se encuentra ahora en una encrucijada: debe elegir entre mantener la pasividad o tomar medidas decisivas para obligar a las principales potencias a reconsiderar sus políticas.

Medidas propuestas para su debate en la Cumbre de El Cairo

Altos funcionarios palestinos han presentado varias propuestas para la cumbre:

1. Desafiar los intereses de Estados Unidos: consideración de medidas para reducir la influencia estadounidense en la región, incluidas posibles restricciones a las bases militares de Estados Unidos, si Washington continúa apoyando las políticas israelíes.

2. Reevaluación de la solución de dos Estados: un posible rechazo de la solución de dos Estados y de la Iniciativa de Paz Árabe si Trump continúa promoviendo el plan de reubicación de Gaza.

3. Fortalecimiento de los lazos con potencias globales alternativas: profundización de las relaciones diplomáticas y económicas con China, Brasil, Rusia e India, naciones que se oponen al dominio de Estados Unidos y apoyan los derechos palestinos.

4. Reconciliación palestina: Fomentar la reconciliación entre Fatah y Hamás, con énfasis en la integración de Hamás en la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y poner fin a su control exclusivo sobre Gaza. Una medida de ese tipo podría abordar las preocupaciones occidentales que han retrasado los esfuerzos de ayuda y rehabilitación, al tiempo que presenta a los palestinos como una entidad política unida que busca una solución integral.

Un momento decisivo para la diplomacia árabe

Altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) sostienen que la cumbre de El Cairo es una prueba histórica de la voluntad del mundo árabe de proteger a los palestinos del ataque estadounidense y las presiones israelíes. Si la conferencia no logra impedir que Trump implemente su plan de reubicación, sentaría un precedente peligroso para la eficacia de la Liga Árabe.

Subrayan que esta cumbre no puede ser meramente simbólica: debe dar lugar a cambios tangibles en la dinámica de poder regional e internacional. Ya sea a través de influencia económica, alianzas estratégicas o apoyo directo a los palestinos, son necesarias acciones decisivas para garantizar que la causa palestina no quede de lado.

El éxito de la cumbre no se medirá sólo por la retórica, sino por la implementación de medidas concretas que envíen un mensaje claro a Estados Unidos e Israel: la cuestión palestina no puede ser eliminada, y una resolución justa debe basarse en la equidad política, no en soluciones impuestas.

¿Una perspectiva pesimista?

A pesar de la importancia de la cumbre, el pesimismo se cierne sobre el mundo árabe.

Muchos países árabes muestran poca inclinación a desafiar las políticas de Trump y existe una frustración generalizada con el gobierno de Hamás en Gaza.

El 10 de febrero, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, declaró en una entrevista ofrecida a Al-Arabiya: “Hamás debería renunciar al poder si los intereses palestinos lo exigen, especialmente dada la profundización de la crisis en la región”.

Dos días después, el destacado periodista saudita Tarek Hamid se hizo eco de este sentimiento en un artículo para Asharq Al-Awsat, argumentando que los intereses palestinos requieren la salida de Hamás e instando a la Autoridad Palestina a prestar atención a la postura de Gheit.

Fuentes de la AP temen que si la cumbre árabe fracasa, Trump pueda sentirse envalentonado para acelerar su plan de reubicar a los palestinos fuera de Gaza. La próxima cumbre, por lo tanto, no es simplemente otra reunión diplomática: es una prueba decisiva para el papel del mundo árabe en la configuración del futuro de los palestinos.