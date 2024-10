La Corte Suprema ordena a Tel Aviv permitir rezos segregados al aire libre por Yom Kipur

La Corte Suprema de Justicia de Israel ordenó ayer a las autoridades de Tel Aviv que permitan la celebración de rezos segregados por género en un céntrico parque de la ciudad con motivo del Yom Kipur, el día más sagrado para el judaísmo, que se celebrará entre el viernes y el sábado.



La ciudad, una de las más seculares de Israel, decidió este verano rechazar las solicitudes de varios organismos religiosos para celebrar rezos al aire libre en lugares públicos, una práctica que se popularizó durante la pandemia de la covid, pero que no solía estar permitida.



El año pasado, Rosh Yehudi, un grupo judío ortodoxo, celebró un servicio religioso segregado en una céntrica plaza de Tel Aviv, a pesar de que las autoridades locales habían rechazado su petición para hacerlo.



El episodio generó enfrentamientos entre manifestantes y asistentes, y provocó un debate nacional sobre el papel de la religión en la vida pública y las políticas de género, en un país que se suele definir a sí mismo como un «Estado judío» (los judíos representan más del 70 % de la población de Israel).



Este año, el mismo grupo llevó a la Corte Suprema la decisión de prohibir los actos, después de que los tribunales menores dieran la razón a las autoridades de Tel Aviv.



Los jueces de la máxima corte israelí criticaron a los representantes municipales por, en su opinión, intentar discriminar a los judíos ortodoxos, a pesar de que no existe ninguna prohibición a celebrar servicios segregados en sinagogas y otros lugares de culto, recoge la prensa.



La festividad de Yom Kipur, o Día del Perdón, es la jornada más sagrada en el judaísmo y el país se apaga completamente durante 25 horas, sin coches circulando, con las emisiones de radio y televisión suspendidas y con el espacio aéreo cerrado.



Para los judíos, la conmemoración solemne del Yom Kipur consiste en un día de ayuno, rezo e introspección para expiar los pecados, además de no poder utilizar dispositivos electrónicos, ducharse, ponerse colonia, zapatos de cuero o mantener relaciones sexuales. EFE

