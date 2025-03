VIDEOS – La comunidad judía y el Gobierno volvieron a reclamar justicia por el ataque a la Embajada de Israel

A 33 años del atentado, representantes de Israel e integrantes del Gabinete participaron del emotivo acto en homenaje a las víctimas. El reclamo a la Corte Suprema, la esperanza por el juicio en ausencia y el pedido de liberación de las personas que permanecen secuestradas por Hamás

Por Federico Galligani



A tan solo unos días de haberse celebrado Purim, la tradicional fiesta que recuerda una histórica victoria del pueblo judío contra el antisemitismo, autoridades nacionales, miembros de la colectividad, artistas, sobrevivientes y familiares de las víctimas se reunieron para un nuevo aniversario de la voladura de la Embajada de Israel, el primer atentado terrorista que sufrió la Argentina.



Durante la jornada, hubo reiterados reclamos a la Corte Suprema de Justicia para condenar a los responsables, expectativa por la nueva ley de juicio en ausencia y pedidos por la liberación de las personas que siguen secuestradas por Hamás.



Cómo todos los años, a las 14:51 del pasado 17 de marzo, sonó la sirena en conmemoración al momento exacto en el que se cometió en 1992 el terrible ataque, que dejó 29 muertos, cientos de heridos y todavía permanece impune.



En representación del Gobierno asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Defensa, Luis Petri; de Seguridad, Patricia Bullrich, de Salud, Mario Lugones, y Justicia, Mariano Cúneo Libarona.



Además, participaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, varios diputados y legisladores del PRO y de otros partidos -como Sabrina Ajmechet y Pilar Ramírez– y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.



Luego de que sonara la sirena, un cantante interpretó los himnos argentinos e israelí y posteriormente se leyeron los nombres de las víctimas fatales de aquel atentado, tras las cuales el público respondía con un “presente”.



Después de esto, el rabino Isaac Sacca pronunció una plegaria, mientras que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hizo una oración católica, marcando el carácter multirreligioso de los fallecidos.



A la hora de colocar las ofrendas florales en honor a las víctimas, en nombre del Estado argentino lo hicieron Karina Milei y Werthein, quienes se acercaron hasta una corona ubicada a un costado del escenario principal.



En representación del Estado de Israel, los encargados de esta tarea fueron Daniel Dayan (presidente de Yad Vashem y presidente de IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – ‘Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto’) por el período 2025) y el embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela.



Por el Gobierno de la Ciudad, fueron Jorge Macri y su secretario general, Fulvio Pompeo, mientras que en nombre de los familiares y sobrevivientes, fue la presidenta del Jewish Joint Committee (Comité Conjunto Judío), Annie Sandler.



Por parte de las fuerzas de defensa y seguridad de Israel y Argentina, lo hicieron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac; el Agregado Militar, coronel Amit Guy, y el vicejefe de Seguridad de la Cancillería israelí.



En nombre de la comunidad judía argentina, la ofrenda la entregaron los presidentes de la AMIA y de la DAIA, Amos Linetzky y Mauro Berenstein, respectivamente, y, por último, se acercaron enviados de las organizaciones israelíes en Argentina (integrantes de KKL y de Keren Hayesod).



Todos ellos estuvieron acompañados por sobrevivientes del atentado de 1992 y familiares de las víctimas, tanto de este ataque como el que cometió Hamás el 7 de octubre del 2023 en la Franja de Gaza, que también fue recordado durante el evento.



En el sitio, por ejemplo, se encontraba el nieto de Itzjak Shefi, quien era el embajador de Israel en Buenos Aires el día del ataque terrorista y que llegó a la ciudad para participar del acto.



La esperanza por la nueva ley de Juicio en ausencia y el agradecimiento al presidente Javier Milei

Uno de los últimos en tomar la palabra fue el embajador Sela, quien destacó un discurso del presidente Javier Milei en el que “habló de la importancia de, frente a la barbarie, ubicarse del lado correcto de la historia”.



Además, el diplomático contó una desgarradora historia de la cual tomó conocimiento hace pocos días, la de Ralph Goldman, un soldado estadounidense que en 1945 ayudó a los judíos que sobrevivieron al Holocausto en Alemania.



El hijo de ese militar que vio los horrores del nazismo en primera persona, llamado David, se encontraba en la Embajada el 17 de marzo de 1992 y murió como consecuencia del atentado.



“Muchas gracias, señor presidente, por este mensaje. Por favor, hacerle llegar mi agradecimiento por estar en el lado correcto de la historia. Y quiero detenerme en los detalles de esta afirmación. Pararse del lado correcto de la historia no depende de las coyunturas, de la política o del clima social. Hablamos de cuestiones profundas, identitarias. Hablamos de oponerse al rostro del mal que conoció Ralph y que vio David antes de dar su último respiro”, agregó.

Más temprano, en la Casa Rosada el presidente recibió a las nuevas autoridades de la DAIA, tras la asunción de Berenztein como titular, para conversar sobre el acto, ya que el mandatario no pudo asistir por problemas de agenda.



Por otra parte, Sela celebró la decisión del juez integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, de “indicar la responsabilidad de Irán y de la acción terrorista en los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA”.



“A este hecho relevante se suma que hace pocos días el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de juicio en ausencia. Este instrumento permitiría avanzar en las causas de los atentados. Entendemos que en esta manera se habilitarían los mecanismos, los mecanismos judiciales que hoy están trabados frente a las negativas de los imputados, a presentarle, a presentar, a presentarse ante los tribunales argentinos para ser juzgados como corresponde”, destacó el diplomático.



En este punto, coincidió con el ex cónsul Martín Goldberg, uno de los sobrevivientes del ataque a la sede israelí, que también fue uno de los oradores principales del evento.

“Fuimos heridos y asesinados en este mismo lugar por un acto de terrorismo atroz que atacó sin importar nacionalidad ni religión. El mismo terrorismo malvado que masacró y secuestró a civiles inocentes el 7 de octubre del 2023 en el Estado de Israel. Exigimos la liberación inmediata de todos los secuestrados”, exclamó.



Por su parte, el canciller Werthein lamentó que “en el mundo, en algunos lugares no terminen de darse cuenta quiénes son los terroristas que cometen este tipo de ataques y qué son capaces de hacer”.



“Cuando me toca hablar de esto, me toca recordar algunos amigos y algunas amigas que también se fueron en esta embajada. Me toca recordar algunos colaboradores. Por ahí debe estar Martín, que voló y que gracias a Dios pudo salvarse. Que esto no vuelva más a la Argentina. Unámonos todos para combatir ese feroz enemigo del mundo que es el terrorismo y ojalá todos podamos apoyar para que esto se termine. Que Dios bendiga a todos”, agregó.



En diálogo con Infobae, Goldberg agregó que es necesario “seguir exigiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación investigue esta causa, siga trabajando”

“Hace pocos días el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, sancionaron una ley, lo que va a permitir que se pueda juzgar en ausencia a quienes están implicados como partícipe necesario del atentado, por lo cual hay esperanzas de seguir avanzando. Pero hay que hacerlo. Nuestra obligación como sobreviviente y por la memoria de las 29 personas que no pueden defenderse es seguir trabajando sobre esto”, señaló.



El acto cerró con una canción de Axel en memoria de las víctimas.



Por su parte, el titular de la AMIA remarcó, luego del acto, que “el reclamo de justicia y el ejercicio de la memoria” acompañan a la comunidad “toda la vida”.

“Muchos de nosotros éramos muy pequeños cuando ocurrió y tenemos aún el trauma de la bomba, el trauma de la falta de respuestas, trauma que no logró apaciguarse con el correr de los años porque ni siquiera podemos tener el consuelo de saber que hay justicia y que los que cometieron el atentado están pagando por sus hechos, por sus actos. La misma matriz de odio, la misma matriz de intolerancia y siempre por detrás irán apoyando a todos estos grupos. Así que no claudicaremos nuestro reclamo y seguiremos hasta que se haga justicia”, completó.



Fotos: Captura de pantalla de YouTube

Fuente: INFOBAE y Aurora