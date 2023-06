La cantante Christina Aguilera confirmó que dará un concierto por primera vez en Israel

16 junio, 2023

El icono del pop estadounidense dará un recital en agosto en Rishon LeZion, ciudad del Distrito Central de Israel.

Con 42 años, Christina Aguilera festeja 25 años de carrera musical. Lo festejará, entre otras cosas, dando su primer show en Israel. La cita es el 10 de agosto en el Live Park de la ciudad de Rishon Lezion.

A lo largo de su camino en el mundo de la música, la cantante ganó cinco Grammys, tuvo más de 20 nominaciones y también decenas de canciones dentro de los rankings de singles más escuchados.

La carrera de Aguilera comenzó en dos populares programas de televisión, Mickey Mouse Club y Star Search. Su primer disco de estudio, Christina Aguilera, incluía hits como Come on over baby (All I want is you) y Genie in a bottle. Su último disco también es homónimo: Aguilera salió a la venta en el año 2022, junto con los EPs La fuerza y La tormenta.

Además, la revista Forbes la catalogó como la artista más exitosa de la primera década del 2000, y Rolling Stone la definió como parte de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos

El venue para el show israelí tiene una capacidad de 15.000 personas. Los tickets comienzan en un valor de 365 NIS y alcanzan un precio de 675 NIS para las entradas más exclusivas. Es una producción de la empresa Bluestone of Live Nation Israel.