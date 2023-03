La candidata de Israel a Eurovisión, Noa Kirel, desvela su tema «Unicorn»

9 marzo, 2023

La emisora pública israelí Kan dio a conocer anoche el tema "Unicorn", interpretado por la estrella del pop nacional Noa Kirel y con la que representará a Israel en el concurso de Eurovisión.

Tanto el tema como el videoclip se emitieron anoche en Kan para presentar la candidatura isrealí al concurso, que este año se celebrará en mayo en Liverpool, Reino Unido.



La canción ha sido coescrita por Kirel con Doron Medalie, quien también participó en el tema «Toy» con el que la israelí Netta Barzilai ganó Eurovisión en 2018.



Kirel, de 21 años, señaló que la canción trata sobre un personaje fuerte e independiente que puede manejar lo que enfrente, que «representa a todos».



“Siento que en el período reciente en Israel y en el mundo, particularmente desde el final de la covid, el mundo se está moviendo a gran velocidad y todo es rápido y tienes que lidiar con los cambios muy rápido”, señaló la artista en el evento de presentación de la canción, emitido anoche por Kan.



Aunque la mayor parte de la letra es en inglés, también incluye frases en hebreo.



Kirel actuará en la primera semifinal de Eurovisión el 9 de mayo, donde intentará obtener suficientes votos para avanzar a la gran final el 13 de mayo.



El Reino Unido organiza el concurso de este año tras quedar en segunda posición en el certamen del año pasado, que ganó Ucrania, país en guerra que no puede ser anfitrión por seguridad.



Israel ha ganado Eurovisión cuatro veces desde 1973, cuando comenzó a participar: en 1978 con “A-ba-ni-bi” de Izar Cohen; en 1979 con “Hallelujah” de Milk and Honey; en 1998 con “Diva” de Dana International; y en 2018 con “Toy” de Netta Barzilai.



El año pasado, Israel, representada por el cantante Michael Ben David, no logró clasificarse para la gran final por primera vez desde 2014. EFE