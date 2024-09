La canciller de Ecuador visita Israel sin la presencia de la embajadora y vicepresidenta Abad

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se encuentra de visita en Israel para fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua, con una serie de actividades y reuniones en las que hasta el momento no aparece la vicepresidenta y embajadora ecuatoriana, Verónica Abad, quien mantiene un enfrentamiento abierto contra el presidente Daniel Noboa y su Gobierno.



Sommerfeld llegó a Israel, donde fue recibida por la directora de América del Sur del Ministerio de Exteriores de Israel, Sharin Shaviv-Kabalo, y por el embajador israelí en Ecuador, Tzach Sarid, según informó la Cancillería ecuatoriana.



Este miércoles la canciller ecuatoriana mantuvo una reunión con su homólogo israelí, Yisrael Katz, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador reportó que se abordaron «las relaciones bilaterales, así como la hoja de ruta en materia comercial y de cooperación binacional».



Seguidamente se reunió con el ministro de Trabajo de Israel, Yoav Ben Tsur, en una cita donde se destacó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales y de explorar nuevas vías para generar oportunidades laborales para los ecuatorianos en Israel.



El diálogo entre Sommerfeld y Ben Tsur también se centró en ampliar la cooperación en áreas clave que puedan abrir puertas para el desarrollo de capacidades y la creación de empleo.



En las imágenes difundidas por la Cancillería ecuatoriana no aparece Abad como parte de la delegación que acompaña a Sommerfeld en sus actividades.



De acuerdo al Ministerio de Exteriores, la comitiva que acompaña a Sommerfeld en este viaje está formada por la subsecretaria de África, Asia y Oceanía de la Cancillería, Mónica Martínez, y el asesor Jairo Cueva.



No obstante, en algunas imágenes figura también como parte de la delegación ecuatoriana el diplomático Nelson Torres, quien es la segunda máxima autoridad de la Embajada de Ecuador en Israel.



La Cancillería ecuatoriana no ha respondido hasta el momento a las consultas realizadas por periodistas sobre los motivos de la ausencia de la jefa de la misión en estas actividades.



Fuentes de la Vicepresidencia señalaron que por el momento no tienen una agenda pública de participación conjunta de ambas autoridades que haya sido confirmada.



Abad y el Gobierno de Noboa se han contrademandado con acusaciones mutuas de presunta violencia política de género, en causas separadas que han sido admitidas a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que puede sancionar este tipo de infracciones con la destitución y/o suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años y una multa.



La vicepresidenta acusó a Noboa de liderar un presunto hostigamiento contra ella para forzarla a renunciar y evitar que deba delegarle las funciones presidenciales durante el periodo de campaña electoral en el que el mandatario buscará su reelección en los comicios de 2025.



El distanciamiento entre ambos comenzó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraodinarias de 2023 que ganó Noboa, y se cristalizó tras la investidura cuando, en una de sus primeras decisiones, el gobernante mandó a Abad como embajadora a Israel con la misión de buscar la paz entre israelíes y palestinos.



Antes de la llegada de Sommerfeld a Israel, el Gobierno ecuatoriano emitió el lunes un comunicado en el que condenó el asesinato de seis rehenes israelíes en Gaza que habían sido secuestrados durante el ataque del grupo terrorista islámico Hamás, acontecido el pasado 7 de octubre de 2023, al que calificó como «una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional». EFE y Aurora