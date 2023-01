La banda de heavy metal Dream Theater tocará en Tel Aviv

13 enero, 2023

El quinteto ganador del Grammy comienza la gira de 2023 con la primera parada en Israel el sábado.

La banda de heavy metal Dream Theater regresará a Israel el sábado para tocar en el Hangar 11 de Tel Aviv. Esta ciudad es la primera parada de una gira llamada Top of the World Tour 2023.

Dream Theater ganó un Grammy 2022 a la Mejor Interpretación de Metal por la canción «The Alien» de su álbum más reciente, «A View from the Top of the World». El álbum fue escrito y grabado en el estudio de la banda durante la pandemia después de que el quinteto se viera obligado a cancelar el resto de su gira de 2020.

El vocalista James Labrie afirmó que fue el álbum de estudio número 15 de la banda, pero la misma aborda cada uno como si fuera el primero. “Ha sido un gran viaje, pero no vamos a parar”, agregó.



La banda se conoce por sus canciones largas y épicas, además del uso de imágenes bíblicas. Los miembros de esta dijeron que las palabras que se vinculan con la religión y la Biblia evocan imágenes poderosas que terminan en su música.

La formación actual de Dream Theater incluye a LaBrie, John Petrucci a la guitarra, el teclista Jordan Rudess, el bajista John Myung y el percusionista Mike Mangini. Formaron la banda en 1985 bajo el nombre Majesty, con Petrucci, John Myung y Mike Portnoy, mientras asistían al Berklee College of Music en Boston. Terminaron abandonando la escuela para concentrarse en la banda que eventualmente se convertiría en Dream Theater.