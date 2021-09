La agenda estratégica común de Egipto e Israel

14 septiembre, 2021

Los intereses egipcios e israelíes convergen en Gaza, Sinaí, Siria y Libia, y con respecto a Turquía y otros asuntos regionales.

Por Efraim Inbar

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, se reunió con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. El predecesor de Bennett, Benjamín Netanyahu, fue el último primer ministro israelí en realizar una visita oficial a Egipto, en 2011. La visita de estado, que incluye una ceremonia formal en el aeropuerto y cobertura de prensa, indica que el gobierno egipcio está dispuesto a trabajar públicamente con el nuevo gobierno de Israel.

Egipto rompió el tabú árabe sobre las relaciones con Israel cuando firmó un tratado de paz en marzo de 1979. Sin embargo, se ha mostrado reacio a implementar las cláusulas de «normalización» del tratado de paz, manteniendo una «paz fría» con Israel. El Cairo ha desalentado a sus ciudadanos de interactuar con los israelíes. Hasta hace poco, cuando el tono del gobierno se suavizó un poco, apenas cambió el plan de estudios en el sistema educativo egipcio con respecto a Israel. Los medios controlados por el gobierno se han mantenido hostiles y en ocasiones antisemitas. Ha habido cierta cooperación entre los dos países en agricultura y energía, y durante un tiempo, los turistas israelíes fueron bienvenidos en Egipto. Pero las estrechas relaciones bilaterales se llevaron a cabo principalmente a través de canales militares.

La postura egipcia hacia Israel parecía señalar los límites de las relaciones con Israel para un estado árabe. En gran medida, Jordania emuló las posiciones egipcias. (Jordania firmó un tratado de paz con Israel en 1994). Por el contrario, los Acuerdos de Abraham de 2020 constituyeron un cambio dramático en el enfoque, alentando interacciones multifacéticas entre personas, particularmente entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

La fanfarria en torno a los Acuerdos de Abraham, así como el hecho de que Israel tiene un nuevo primer ministro, probablemente facilitó que El Cairo invitara a Bennett. También lo hizo el impacto acumulativo de la cooperación de seguridad encubierta mejorada en los últimos años entre Egipto e Israel. Los dos países comparten una creciente agenda estratégica común.

El tratado de paz de 1979 fue principalmente el resultado de la comprensión de Sadat de que Egipto necesitaba un cambio drástico en su política exterior, moviéndose hacia una orientación pro estadounidense en lugar de depender de la Unión Soviética; unido al cansancio del conflicto con Israel. Egipto todavía está mirando hacia Washington y necesita a Israel más que nunca para desviar las críticas estadounidenses y europeas sobre las violaciones de derechos humanos. Además, la ayuda estadounidense a Egipto de 1.300 millones de dólares al año ha jugado un papel importante en el desarrollo económico y militar de Egipto, y esto está vinculado a la asistencia estadounidense a Israel. Si bien Egipto ha tratado de diversificar sus proveedores de armas, Jerusalén tiene un claro interés en la continua influencia estadounidense en El Cairo.

Sin lugar a duda, El Cairo y Jerusalén piensan de la misma manera sobre la debacle de Afganistán y las implicaciones regionales de la retirada estadounidense del Medio Oriente, principalmente la revitalización de los extremistas musulmanes en todo el mundo.

A nivel regional, Jerusalén y El Cairo comparten una preocupación por las políticas agresivas de Irán, aunque la percepción de amenaza de Israel es mayor. Sin embargo, están totalmente sincronizados sobre la promoción del extremismo islámico por parte de Turquía (con Qatar) y sus aspiraciones neo-otomanas. Egipto e Israel también están aliados contra la creciente asertividad turca en el Mediterráneo oriental. Egipto es un miembro clave de la alineación estratégica corporizada en el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental (EMGF), junto con Grecia, Chipre e Israel, una alineación que está diseñada, entre otras cosas, para contener la búsqueda turca de hegemonía en la región.

Israel presta un apoyo sustancial a Egipto en los esfuerzos de este último para reprimir la insurgencia islámica en el Sinaí. Gaza está intercalada entre Egipto e Israel y gobernada por Hamas, una filial de los Hermanos Musulmanes, el archienemigo del régimen egipcio. Hamas ha ayudado a los islamistas en el Sinaí. Si bien no es reacio a sangrar un poco al Estado judío, Egipto está interesado en reducir las llamas de la confrontación entre Israel y Hamas y ha adquirido un papel importante en la mediación entre las dos partes. Este papel diplomático le otorga puntos a Egipto en Jerusalén y Washington, y le da influencia sobre Hamas y la Jihad Islámica en Gaza.

Los intereses egipcios e israelíes también convergen en Libia. Ambos países se han puesto del lado del mariscal de campo Khalifa Haftar, el comandante del Ejército Nacional Libio con sede en Tobruk, mientras que Turquía intervino en 2020 en la guerra civil para evitar la caída del Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli que incluye elementos islamistas. El nuevo socio de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, también ha ayudado a Haftar.

Incluso en Siria, Israel y Egipto parecen tener las mismas preferencias. Egipto se opuso a los esfuerzos de los grupos rebeldes sunitas para deponer a Bashar al-Assad, mientras que también Israel ha tenido cuidado de no desestabilizar el régimen de Assad, para preservar la libertad de acción de Israel contra objetivos iraníes en Siria de acuerdo con el quid quo pro alcanzado entre Israel y Rusia tras la intervención militar rusa en septiembre de 2015.

Los egipcios a menudo llaman a su país umm ad-dunya, la madre del mundo, expresando su presuntuosidad. Sin embargo, desde el apogeo de Nasser, el peso regional de Egipto ha disminuido. El enfoque de El Cairo es principalmente doméstico, como la mayoría de los países árabes. Sin embargo, Egipto es el estado árabe más poblado e importante con el ejército más fuerte entre los vecinos de Israel. Por lo tanto, Egipto es un socio estratégico importante para Israel que amerita alta prioridad en la agenda de la política exterior de Israel.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security

El Prof. Efraim Inbar es presidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén.