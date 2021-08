Ki Tetzeh: ¿Tú también, Bruto?

20 agosto, 2021

Las peores traiciones provienen de los que están cerca de nosotros; la lección simple y profunda es: Sé amable (Ki Teitzeh). Por Rabbi Elchanan Poupko.

«Es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo».

Esta cita del gran poeta británico del siglo XVIII William Blake ayuda a explicar uno de los aspectos más difíciles de la parasha de esta semana. La Torá comparte con nosotros una métrica difícil de entender sobre los rencores que el pueblo judío debe, o no, tener.

«Un amonita o moabita no entrará en la asamblea del Señor; ni siquiera la décima generación entrará en la asamblea del Señor. Porque no te recibieron con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, y porque él [el pueblo de Moab] contrató contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Pethor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor, tu Dios, no quiso escuchar a Balaam. Entonces, el Señor, tu Dios, transformó la maldición en una bendición para ti, porque el Señor, tu Dios, te ama. No buscarás nunca su bienestar ni su bien, en todos tus días».

Para inspirarnos a ser mejores personas, la Torá suele advertirnos que nos alejemos de los rencores. Es famosa la advertencia de no guardar rencor. «No te vengarás ni guardarás rencor» (Levítico 19:18). ¿Por qué se nos dice aquí que guardemos rencor al pueblo de Amón y Moab por algo tan simple como no ser recibidos por ellos con pan y agua? ¿Por qué debemos, miles de años después, cargar con un sentimiento de resentimiento por algo tan trivial como no recibir algo tan simple como un poco de pan y agua? La expresión «No buscarás nunca su bienestar ni su bien, en todos tus días» lleva la cuestión a un nivel totalmente nuevo. ¿No buscar nunca su bien sólo porque no nos ofrecieron pan y agua? ¿Es por eso que debemos guardarles rencor y negarles cualquier ayuda por toda la eternidad?

La dureza de la respuesta se hace aún más difícil cuando se observa contra quién no debemos guardar rencor. La Torá continúa:

«No despreciarás a un edomita, porque es tu hermano. No despreciarás a un egipcio, porque fuiste un extranjero en su tierra. Los hijos que les nazcan [en] la tercera generación podrán entrar en la asamblea del Señor».

Siglos de esclavitud e intento de genocidio por parte de los egipcios a cambio de una advertencia de no despreciar a los egipcios es cualquier cosa menos una exageración. Si hay alguien hacia quien deberíamos estar siempre resentidos, serían los egipcios. Ser advertido de no guardar rencor a los egipcios a pesar de su cruel trato a los israelitas mientras mantiene un rencor eterno hacia Amón y Moab por simplemente no saludarnos con pan y agua, es una discrepancia que pide ser resuelta.

El gran comentarista medieval, el rabino Moisés Ben Najmán de Gerona, España, aborda esta difícil cuestión en su comentario (Deuteronomio 23:5:1). Escribe:

«Me parece que el versículo aleja a estos dos hermanos [es decir, Amón y Moab, del Kahal] porque Abraham realizó actos de bondad —gemilut jasadim— en su favor, ya que salvó a sus padres del cautiverio, y por mérito de Abraham fueron librados de la destrucción de Sodoma. Así, ellos mismos estaban obligados a actuar en beneficio de Israel, pero en lugar de ello, actuaron con maldad. Concretamente, los moabitas contrataron a Balaam, y los amonitas no llevaron a los israelitas comida y agua cuando estaban cerca…»

Fascinante. El hecho de que los amonitas y los moabitas no correspondieran a la bondad que Abraham mostró a su antepasado Lot, es lo que les hace ganar la animosidad eterna de los israelitas. Cuando la traición viene de donde menos la esperamos, duele más. Como exclama célebremente Julio César en Julio César de Shakespeare: «¿Tú también, Bruto?» Reconocer que su propio amigo y protegido Bruto, está entre sus asesinos, duele más que cualquier otro aspecto.

En la universidad, tuve el placer de tomar una clase con el renombrado psicólogo Norman Blumenthal. Una vez compartió que durante el Holocausto un pariente suyo (y su primo, el senador Richard Blumenthal de Connecticut), fue capturado por la Gestapo. Reunieron a todos los hombres y sus pertenencias, preparándolos para su partida al campo de concentración de Dachau. El familiar, el Sr. Blumenthal, sirvió honorablemente en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y había obtenido el equivalente a la medalla del Corazón Púrpura. Cuando le pidieron que pusiera todas sus pertenencias en un montón designado, se acercó a un soldado alemán que estaba cerca y que sostenía su rara medalla militar esperando un reconocimiento. El soldado le pidió la medalla, la miró y la arrojó al montón con el resto de los objetos inútiles. Con un tono condescendiente, el soldado le dijo que no tenía valor y que debía volver a la fila con el resto de la gente. Blumenthal sobrevivió a los horrores del Holocausto. Al reflexionar sobre sus experiencias —los campos de exterminio, la tortura, la cercanía a la muerte, la humillación y mucho más—, el peor momento para él fue el momento en que su corazón púrpura fue arrojado con el movimiento de una mano. El profesor Blumenthal, reputado psicólogo especializado en traumas, explicó que cuando el trauma proviene de un lugar de confianza y cercanía es cuando más duele. La historia de Amón y Moab es la historia de la traición por cercanía y parentesco. La traición por cercanía es menos perdonable que la persecución rodeada de distanciamiento. «El que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa» (Proverbios 17:13).

Najmánides continúa: «Los egipcios se distanciaron de nosotros durante tres generaciones a causa de su maldad, ya que nos han hecho muchos males, pero no fueron despreciados para siempre, ya que éramos extranjeros en su tierra y escapamos hacia ellos en los días de hambre [los días de José] y [estamos en deuda con ellos] por el honor que hicieron con nuestro antepasado [José] y lo convirtieron en gobernante y oficial…»

En 2013, George Saunders pronunció un discurso de graduación en la Universidad de Siracusa, un discurso que podría haber quedado relegado al olvido de los muchos discursos de graduación que se pronuncian al final de cada curso académico. En cambio, el discurso se hizo viral y se convirtió en uno de los más recordados de la historia moderna. Entre otras cosas, Saunders dijo:

«Lo que más lamento en mi vida son los fallos de bondad-

»Esos momentos en los que otro ser humano estaba allí, frente a mí, sufriendo, y yo respondía… con sensatez. De forma reservada. Con suavidad.

»O, para mirarlo desde el otro extremo del telescopio: ¿A quién, en tu vida, recuerdas con más cariño, con los sentimientos de calidez más innegables?

»A los que fueron más amables contigo, seguro».

Es un poco fácil, tal vez, y ciertamente difícil de poner en práctica, pero yo diría que, como objetivo en la vida, podrías hacerlo peor: Tratar de ser más amable

La lección de Parashat Ki Tetzeh es una lección de bondad. Nunca debemos fallar a nadie, y mucho menos a los más cercanos a nosotros.

Shabat Shalom.