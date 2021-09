Ki Tavo: El fracaso no es huérfano

1 septiembre, 2021

«El éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano», dice el refrán.

Por Rabbi Elchanan Poupko.

O, como dijo el presidente Kennedy en 1961 respondiendo a la pregunta de un periodista sobre un ataque fallido en Cuba: «la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana». Esto puede ayudarnos a entender uno de los conceptos más difíciles del judaísmo, y de hecho de toda la teología, el concepto de Pueblo elegido. Como dice el profesor Jon. D. Levinson de la Universidad de Harvard: «Pocas doctrinas religiosas han atraído una crítica más virulenta que la idea del pueblo elegido. Sólo en los últimos siglos, tanto los judíos como los no judíos han juzgado este principio clave del judaísmo clásico como antidemocrático, chovinista, supersticioso; en resumen, retrógrado en todos los aspectos que importan a la mente progresista».

La Torá dice en la Parasha de esta semana (Deuteronomio 26):

«En este día, el Señor, tu Dios, te ordena que cumplas estos estatutos y ordenanzas, y los observarás y cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú has elegido hoy al Señor, para que sea tu Dios, y para que andes en sus caminos, y observes sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y le obedezcas. Y el Señor te ha seleccionado hoy para ser su pueblo atesorado, como te habló, y para que observes todos sus mandamientos, y para hacerte supremo, por encima de todas las naciones que él hizo, [para que tengas] alabanza, un nombre [distinguido] y gloria; y para que seas un pueblo santo para el Señor, tu Dios, como él habló».

Claramente, el versículo habla de un proceso de elección. Nosotros elegimos a Hashem como nuestro Dios, y Él nos elige como su nación. Sin embargo, los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre el significado exacto del término en cuestión. «Habéis seleccionado al Señor en este día… Y el Señor ha seleccionado», la palabra para esto es He’emarta. Rashi, el rabino Shlomo Yitzchaki, que vivió en Troyes, Francia (1040-1105) y fue el mayor comentarista de la historia judía, se esfuerza por explicar este término. Escribe:

«No encontramos ninguna expresión equivalente en las Escrituras [que pueda darnos una pista sobre el significado de estas palabras]. Sin embargo, me parece que [He’emir] denota separación y distinción. [Por lo tanto, aquí, el significado es el siguiente:] De todas las deidades paganas, tú has apartado al Señor para que sea tu Dios, y Él te separó para Él de todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo atesorado…»

Esta interpretación de Rashi, y las traducciones que la siguen, no están de acuerdo con la mayoría de los demás comentarios. De ahí la multitud de otras traducciones de este versículo. ¿Cómo debemos entender esta idea de la elección? Para empezar, ¿cuál es su significado o conexión con la reciprocidad?

Un fascinante pasaje del Talmud (Chagigah 3A) lo explica:

El rabino Elazar interpretó los siguientes versos de forma homilética: «Habéis afirmado, en este día, que el Señor es vuestro Dios, y que caminaréis por sus caminos y guardaréis sus estatutos, sus mitzvot y sus ordenanzas, y escucharéis su voz. Y el Señor te ha afirmado, en este día, que serás su tesoro, como te lo prometió, y que guardarás todas sus mitzvot» (Deuteronomio 26:17-18). El rabino Elazar explicó: «El Santo, Bendito sea, dijo al pueblo judío: Vosotros Me habéis hecho una entidad única en el mundo, ya que Me habéis señalado como separado y único. Y por lo tanto, Yo te haré una entidad única en el mundo, ya que serás una nación atesorada, elegida por Dios. Me has hecho una entidad única en el mundo, como está escrito: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno” (Deuteronomio 6:4). Y, por lo tanto, Yo te haré una entidad única en el mundo, como está escrito: “¿Y quién es como tu pueblo, Israel, una sola nación en la tierra?” (I Crónicas 17:21)».

El pueblo judío se levantó en un mundo que creía en miles de dioses, y dijo, no. No muchos dioses. Sólo un Dios. El pueblo judío dio un paso más. Mientras que otros tenían dioses que venían cuando sucedían cosas buenas, y eran desechados cuando sucedían cosas malas, el pueblo judío se apegó a su Dios. Un solo Dios, en lo bueno y en lo malo. En la dificultad y en la facilidad, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, en la esclavitud y en la libertad, un solo Dios. Así, «El Santo, Bendito sea, dijo al pueblo judío: Vosotros me habéis hecho una sola entidad en el mundo, ya que me señalasteis como separado y único. Y por lo tanto, Yo te haré una entidad única en el mundo, ya que serás una nación atesorada, elegida por Dios».

Sólo se deduce que este mismo Dios tiene un mensaje para el pueblo judío en la Parsha de esta semana y a lo largo de la historia judía. Yo he sido tu único Dios incluso en el dolor y la miseria, tú serás mi pueblo incluso cuando me falles. Tener un pueblo elegido no es un signo de favoritismo, es un signo de lealtad. Mientras que el éxito tiene muchos padres, y como el fracaso puede ser un huérfano, un padre amoroso está allí a través de las dificultades o la alegría. No importa.

Esto no es para excluir a nadie, ni debe justificar una disculpa. Dios ama al pueblo judío, no a costa de los demás, sino para mostrar al mundo lo que es la lealtad. Dios ama al

Es este sentimiento el que invoca Moisés después del pecado del becerro de oro. «¿Por qué han de decir los egipcios: “Los sacó con maldad [intención] para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la faz de la tierra?” Retírate del calor de tu ira y reconsidera el mal [previsto] para tu pueblo» (Éxodo 32) Las naciones del mundo deben ver lo que es un Dios fiel. El amor entre los judíos y Dios, y viceversa, es un círculo interminable de amor incondicional. Estamos llamados a comprometernos con Dios incluso cuando no nos ilumina el rostro; incluso cuando sufrimos y luchamos. Dios, a su vez, ama al pueblo judío a pesar del pecado e incluso de la traición. Somos su pueblo.

La elección puede hacer que otros se sientan excluidos si se mira desde una perspectiva estrecha y sesgada. La capacidad de elección del pueblo judío es la que da la bienvenida a otros para que se unan a ese círculo de amor con Dios y se conviertan en judíos o para que sirvan al Dios amoroso y leal, que tiene suficiente amor para todos, un Dios que siempre apreciará tu bondad, aunque te alejes de Él.

Poco después de la Guerra de los Seis Días, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, dijo en una conferencia de prensa que los judíos son «un pueblo de élite, seguro de sí mismo y dominante» y que, por tanto, «provocan mala voluntad en ciertos países y en ciertos momentos». Ninguna otra nación del mundo ha sido manchada y atacada por ser «élite» o «segura de sí misma». Somos los únicos. No reconoció que nuestra confianza no proviene de un sentido de derecho, sino de un sentido de lealtad. De la coherencia. No de exclusiones, sino de una inclusión mucho mayor. Somos la Nación Elegida de Dios, pero es un Dios que acoge a todos. Un Dios que no nos abandona en los momentos más difíciles, que tiene amor por todos.

Una trágica canción de una banda de rock que refleja la gran ruptura que ha sufrido nuestra sociedad. Es canción llena de dolor sobre los padres que se alejan:

«Padre, padre, dime ¿dónde has estado?

* * *

Te he echado tanto de menos

Y parece que no te importa

Cuando me voy a dormir por la noche, no estás ahí

Cuando me voy a dormir por la noche, ¿te importa?

¿Ni siquiera nos echas de menos?

…

Necesito saber, necesito saber

¿Por qué te alejas?

¿Fue algo que hice?

¿He cometido un error porque

Estoy tratando de lidiar con el dolor?

No entiendo esto, ¿es así como termina?

Voy a tratar de entender

…

Necesito saber, necesito saber

¿Por qué te alejas?

¿Fue algo que hice?

¿He cometido un error porque

Estoy tratando de lidiar con el dolor?

No entiendo esto, ¿es así como termina?

Trataré de entender

¿Por qué huyes?

No entiendo esto, ¿es así como termina?

¿Por qué huyes?

Dime por favor, dime por favor, necesito saber»…

En la Parasha de esta semana Dios nos dice: el fracaso no es huérfano. Estamos en una relación recíproca. El pueblo judío ha demostrado una increíble dedicación a Dios y a sus mandamientos, Dios promete que seremos para siempre su pueblo. Cualquiera es bienvenido a unirse, todos son instados a servir. Es un Dios que es cariñoso, leal, y que siempre está ahí para nosotros, como nosotros debemos estarlo para Él.