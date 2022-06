Kehilá Latina: un espacio en Jerusalén para los latinos en Israel

16 junio, 2022

El director ejecutivo de la kehilá, David Gedallovich, dialogó con AURORA sobre esta institución que crece a pasos agigantados.

David Gedallovich llegó hace tres años a Israel con un sueño: crear una kehilá (comunidad), un espacio de encuentro para aquellas personas que lo necesiten. En Jerusalén, David encontró esa posibilidad cuando lo contactaron para dirigir Kehilá Latina, un espacio orientado a todos aquellos olim de Hispanoamérica.

“Tenemos gente de Argentina, México, Colombia, España, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, incluso israelíes que hablan español”, comenta David en diálogo con AURORA. “Por semana manejamos un promedio de 50 personas en nuestras actividades. Van desde eventos chicos, de diez personas, hasta más grandes, de 100”.

David es el director ejecutivo de la Kehilá Latina desde enero de este año. Entre su trabajo, se ocupa del marketing, de lo más burocrático, incluso de la relaciones con otras instituciones. “Tuvimos por ejemplo una actividad con una institución similar a la nuestra para jóvenes angloparlantes”, cuenta David, que es colombiano, y antes de llegar a Israel pasó por Estados Unidos.

La Junta Directiva de la Kehilá Latina se compone de Eliezer Gurevich, Andrés Iwan, Rafael Farca, Tali Navarro, Agustina Robman, Nico Perge, Miriam Cates y Guido Wars, además de David.

Rosina es uruguaya y hace dos meses comenzó a participar de la Kehilá Latina. “Me enteré a través de una coach argentina y participé de dos shiurim. No estoy hace mucho en este espacio pero me siento cómoda. Hay actividades permanentes, ahora estaban con una recolección de alimentos para repartir”, relata.

Otro miembro de la Kehilá Latina, Steffany, también destaca el ambiente y la propuesta de la comunidad. “Conocí la Kehilá Latina hace un año y tuve la alegría de conocer a los mejores latinos que conocí en Israel”, nos cuenta.

“Hay como un ambiente de hermandad, de que todos somos una familia. Ninguno deja caer al otro. Si alguien está en aprietos, corremos a ayudarlo. Para mí son como mi familia, estoy muy feliz de ser parte de esto”, completa Steffany.

Para David, lo central de la Kehilá es el compromiso que muestran sus participantes. “Todos están motivados”, explica y señala que son pocas las experiencias similares en Israel. Incluso, «en Jerusalén no había nada parecido a esto».

Viendo hacia el futuro, David entiende que hay pautas desde donde crecer, aunque se esfuerza por marcar que se trata de un crecimiento al interior de la Kehilá. “No pensamos tanto en expandir la Kehilá por el país, si no más bien crecer hacia dentro. Tener más edades, para llegar no solamente a los jóvenes. También tener un rabino a tiempo completo, hoy no lo tenemos”, resalta.

Con todo, la Kehila Latina no pierde tiempo y sigue sumando actividades. Ahora, David cuenta que comienzan una importante campaña de recaudación de fondos del 23 al 30 de junio. La idea, explica David, es “llegar a conseguir 80.000 shékels”.

Un paso más en el crecimiento de una organización que quiere hacer llegar las oportunidades de Israel a los olim latinos.

Para ponerse en contacto con la organización, los pueden encontrar en Facebook como Kehila Latina Ierushalaim, e Instagram como @Kehilalatina.