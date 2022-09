Jugadores judíos a tener en cuenta para la temporada 2022-2023 de la NFL

11 septiembre, 2022

Jake Curhan, AJ Dillon, Michael Dunn, Anthony Firkser y Josh Rosen buscan escalar tablas de profundidad, mientras que Greg Joseph apunta a aprovechar el desempeño del año pasado como pateador estrella de los Vikings.

La temporada 103 de la NFL comienza el próximo jueves y varios jugadores judíos se querrán destacar en el inicio de la misma. La mayoría ingresa en la primera semana y otros llegan como agentes libres.

Jake Curhan, tackle ofensivo de los Seattle Seahawks

Este ex alumno de un campamento de verano judío y autodenominado «Oso judío», posiblemente una referencia a «Inglorious Basterds», está comenzando su segunda temporada con los Seahawks, que firmaron Curhan como agente libre no reclutado el año pasado. El jugador de 24 años apareció en 15 juegos en su temporada de novato, comenzando cinco como tackle derecho. Curhan será una pieza importante en la línea ofensiva de Seattle esta temporada.

Aj Dillon, corredor de los Green Bay Packers

La ex estrella del Boston College está entrando en su tercera temporada en la NFL, donde es el segundo corredor de Green Bay. Dillon corrió 803 yardas la temporada pasada con cinco touchdowns por tierra y dos touchdowns por recepción. Habló sobre su identidad judía en la convención del movimiento adolescente judío BBYO a principios de este año, mencionando el momento en que su madre bromeó diciendo que «será mejor que sea realmente bueno en esto del fútbol», para justificar cuánto tuvo que perderse la escuela hebrea. Dillon también ha hecho viral TikToks sobre ser judío.

Michael Dunn, línea defensiva de los Cleveland Browns

Dunn comienza su tercera temporada con los Browns como liniero suplente después de jugar en la Universidad de Maryland, que tiene uno de los cuerpos estudiantiles judíos más grandes del país. Antes de su tiempo en Cleveland, saltó con otros equipos de la NFL, la ahora desaparecida Alliance of American Football e incluso la XFL. Y ha aparecido en 20 juegos de la NFL, incluidos dos como titular.

Anthony Fisher, ala cerrada de los Atlanta Falcons

Después de cuatro años con los Tennessee Titans, Firkser se dirige a Atlanta esta temporada, donde se convierte en el ala cerrada de segunda línea. El alumno de Harvard, que tuvo un bar mitzvah mientras crecía en Nueva Jersey y ama los latkes, ha sido titular en un juego en cada una de las últimas tres temporadas y ha anotado cinco touchdowns en su carrera. Firkser es cercano a Greg Joseph (ver más abajo), un ex alumno de Maccabiah Games, desde su tiempo juntos en los Tennessee Titans en 2019.

Greg Joseph, pateador de los Vikingos de Minnesota

El graduado de la escuela diurna judío nacido en Sudáfrica está en su segunda temporada como pateador titular de los Vikings. Joseph ha buscado comunidades judías en cada ciudad a la que ha llamado hogar a lo largo de su carrera. La temporada pasada disfrutó de un porcentaje de tiros de campo del 87%, puntuado por un gol de la victoria contra los Packers en noviembre.

Josh Rosen, mariscal de campo de los Cleveland Browns

La ex estrella de UCLA y la décima selección general en el draft de 2018, la primera gran esperanza de estrella de mariscal de campo judía en décadas, ha pasado la mayor parte de su joven carrera detrás de QB de alto perfil en la tabla de profundidad. Esta temporada, Rosen comienza la temporada en el equipo de práctica de los Browns, luego de no poder ganar un lugar en la lista durante la pretemporada, a pesar de una vacante en el equipo después de que su mariscal de campo titular, Deshaun Watson, fuera suspendido por 11 juegos por acusaciones de conducta sexual inapropiada. En 24 partidos de su carrera, Rosen, de 25 años, no ha brillado cuando ha tenido oportunidades: tiene un mísero porcentaje de pases completos del 54% y más intercepciones (21) que touchdowns (12).