Joseph Pulitzer, la prensa amarilla y los premios periodísticos

13 abril, 2023

Editor estadounidense de origen húngaro, conocido por su competencia con William Randolph Hearst.

Se le puede considerar un pionero del “infotainment”, esa mezcla de información y entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde entonces. Fue quien originó la llamada prensa amarilla y los premios periodísticos que llevan su nombre, los Premios Pulitzer.

Nacido en Makó, Hungría, Pulitzer inició la carrera militar, pero fue rechazado por el ejército austríaco debido a su frágil salud y a su mala visión. Emigró a los Estados Unidos en 1864 para luchar en la Guerra Civil Estadounidense. Tras la guerra se fue a vivir a San Luis donde en 1868 empezó a trabajar para un periódico de lengua alemana, el Westliche Post. Se unió al Partido Republicano y fue elegido en 1869 para la Asamblea del Estado de Misuri. En 1872 Pulitzer compró el periódico en el que trabajaba por 3000 dólares. Después, en 1872, compró el St. Louis Dispatch por 2700 dólares y fusionó los dos diarios para crear el St. Louis Post-Dispatch, que terminó siendo el periódico diario de San Luis. Fue ahí donde Pulitzer desarrolló su papel como portavoz del hombre corriente con exclusivas y con un acercamiento a la noticia fuertemente populista.

En 1883 Pulitzer, ya millonario, adquirió el New York World, un periódico que estaba perdiendo dinero año tras año. Pulitzer dirigió la atención del periódico hacia historias de interés humano, escándalos y sensacionalismo. En 1885 fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero renunció tras unos pocos meses de servicio (al parecer por no encontrar en la política un ámbito que colmase sus intereses de realización personal). En 1887, reclutó a la famosa periodista de investigación Nellie Bly (la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto). En 1889 introdujo una hoja dominical en la edición dominical, y seis años después la primera historieta en color de un periódico: La luego inmensamente popular The Yellow Kid de Richard F. Outcault. Bajo la dirección de Pulitzer, el diario aumentó su circulación de 15.000 a 600.000 ejemplares, convirtiéndolo en el primer periódico del país en difusión.

El editor del periódico rival New York Sun atacó a Pulitzer llamándole en 1890 “el judío que abandonó su religión”. Tras el ataque, que tenía por objeto el quitarle los lectores judíos, la ya frágil salud de Pulitzer se deterioró rápidamente y tuvo que abandonar la actividad periodística de forma directa, aunque continuó dirigiendo activamente el periódico desde su retiro en Bar Harbor, Maine y desde su mansión de Nueva York.

En 1895, William Randolph Hearst adquirió el periódico rival New York Journal, al que condujo a una guerra de difusión. Esta competición con Hearst, en concreto en todo lo que se refirió a la cobertura antes y después de la guerra hispano-estadounidense, se concentraba en la búsqueda de una historia más amarilla, escandalosa, y falta de veracidad, con el objeto de atraer más público.

La guerra hispano-estadounidense es recordada como el producto de muchas fuentes fraudulentas y carentes de hechos concretos, y la ambición y egoísmo de dos hombres que crearon una guerra con el solo objetivo de vender periódicos. Cabe destacar que Pulitzer omitió mencionar que la batalla clave de esa guerra fue peleada por caballería afroamericana.

También afectó a la naciente industria de las tiras cómicas al provocar un trajín de autores como Richard Felton Outcault, George McManus o Rudolph Dirks entre los diarios de uno y otro magnate, hasta el punto de acudir a los tribunales para conservar la propiedad de sus series.

Como consecuencia de la denuncia del pago fraudulento de 40 millones de dólares por parte de Estados Unidos a la compañía francesa del Canal de Panamá en 1909, Pulitzer fue denunciado por difamar a Theodore Roosevelt y a J. P. Morgan. Los jueces rechazaron la acusación, en una victoria para la libertad de prensa.

En 1892, Pulitzer ofreció al presidente de la Universidad de Columbia, Seth Low, financiar la primera escuela de periodismo del mundo. La Universidad rechazó inicialmente el dinero, evidentemente influida por la polémica figura de Pulitzer. En 1902, el nuevo presidente de la Universidad, Nicholas Murray Butler, fue más receptivo hacia el plan de la escuela y de instaurar unos premios, pero no sería hasta la muerte de Pulitzer que este sueño se haría realidad. Pulitzer dejó a la Universidad 2 millones de dólares en su testamento, lo que permitió la creación en 1912 de la Columbia University Graduate School of Journalism (la escuela de periodismo), que sería una de las más prestigiosas del mundo, aunque ya no fuese la primera, por haberse creado antes la de la Universidad de Misuri.

Joseph Pulitzer murió a bordo de su yate en el puerto de Charleston en 1911. Está enterrado en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York. En 1917, fueron convocados los primeros Premios Pulitzer de acuerdo con los deseos del periodista.

Premio Pulitzer

En 1917, Columbia organizó la entrega de los primeros premios Pulitzer de periodismo. Los premios se han ampliado para reconocer los logros en literatura, poesía, historia, música y teatro.

Galardones

La Pulitzer Arts Foundation de Saint Louis se fundó gracias a la filantropía de su familia y lleva su nombre en su honor.

La Oficina de Correos de EE. UU. emitió un sello de 3 céntimos en conmemoración de Joseph Pulitzer en 1947, en el centenario de su nacimiento.

En 1989, Joseph Pulitzer fue incluido en el Paseo de la Fama de Saint Louis. ​

Aparece como personaje en la película de Disney Newsies (1992), en la que fue interpretado por Robert Duvall, y en la producción teatral de Broadway (Newsies) adaptada de la misma que se produjo en 2011.

En la novela histórica de 2014, The New Colossus, de Marshall Goldberg, publicada por Diversion Books, Joseph Pulitzer encarga a la reportera Nellie Bly la investigación de la muerte de la poeta Emma Lazarus.

El Hotel Pulitzer de Ámsterdam lleva el nombre de su nieto Herbert Pulitzer.

El monte Pulitzer, en el estado de Washington, lleva su nombre.

Fuente: Wikipedia