18 agosto, 2022

Jonah Hill no promocionará más sus películas para «proteger» su salud mental

El actor Jonah Hill ("Django Unchained" o "Don't Look Up") decidió no participar más de la promoción de los proyectos audiovisuales en los que se vea involucrado para "proteger" su salud mental.

Johan Hill Foto: Harald Krichel Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Hill no acudirá a eventos públicos ni aparecerá en medios de comunicación para difundir sus nuevas producciones porque estas situaciones «exacerban» sus «ataques de ansiedad», explica el intérprete en el contenido de una carta publicada por el medio especializado Deadline. «No me verán por ahí promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme», argumenta el intérprete. El protagonista de «Super Cool» detalló que lleva sufriendo a causa de esta patología casi 20 años y que los actos de cara al público no hacen más que empeorar sus problemas de ansiedad y estrés. El escrito por parte del actor trascendió cuando acaba de concluir «Stutz», un documental protagonizado y dirigido por él mismo que aún no tiene fecha concreta de estreno pero verá la luz próximamente. En esta obra se pone el foco en la salud mental del propio Hill y cómo trata de mejorar gracias a la ayuda de su psicólogo. Además, se analiza el peso de la presión que sufren las caras conocidas de la industria del cine y cómo les afecta personalmente. Todo «un viaje de autodescubrimiento» que el intérprete pondrá a disposición del público para que «sirva de terapia y aporte herramientas a una audiencia amplia», tratando de evitar así que pasen por la misma coyuntura. A pesar de sus problemas relacionados con la salud mental, a sus 38 años, el actor angelino se mostró motivado con el devenir de su carrera en la gran pantalla y afirmó que no dejará de trabajar «mientras lucha contra la ansiedad». EFE Compartir

#Actores judíos, #Jonah Hill, #judíos estadounidenses