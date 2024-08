Si decimos John Williams, podemos estar mencionando a una cantidad de personas con ese nombre. Es casi como si en castellano dijéramos Juan Rodríguez.

Si hablamos de John Williams y la música, se achica el número de posibles, pero se agranda el valor. Los John Williams que conozco son grandes personajes en el tema de música, y música de diferentes tipos y orígenes.

Hablaremos de dos, de los que sin duda alguna el lector conocerá algo de sus obras, sus actuaciones, sus respectivas famas en los ambientes de música, cinematografía, trayectoria musical.

JOHN TOWNER WILLIAMS – Simplemente conocido como John Williams, nacido en Nueva York en 1932, es compositor, director de orquesta, pianista y trombonista.

Como compositor para el cine y la televisión, es conocido por ser el autor de la música de, entre otras, las películas Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame si puedes, E.T., el extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler, El coloso en llamas, La aventura del Poseidón y Home Alone. Hizo la música de casi todas las películas de Steven Spielberg, diversos juegos olímpicos, series de televisión, además de conciertos de música considerada clásica que también son de su autoría.

Su música ha ganado los siguientes premios:

Oscar: 5 premios y 53 nominaciones.

Globo de Oro: 4 premios

Bafta: 7 premios

Grammy: 23 premios.

Princesa de Asturias: premiado.

Gran Bretaña: Caballero Comendador del Imperio Británico.

La banda sonora de Star Wars (La Guerra de las Galaxias) fue nombrada en 2005 la obra musical más grande del cine norteamericano.

Es famoso también como director principal de la Orquesta Boston Pops. Esta orquesta, que durante muchos años fue dirigida por otro grande, Arthur Fiedler, que la utilizó para hacer popular la música clásica, dando conciertos al aire libre y gratuitos en los paseos de la ciudad de Boston, al morir Fiedler fue nombrado director John Williams, que continúa con la misma línea de popularizar la música clásica. A esto se agrega actuaciones con el coro y la Orquesta Sinfónica de Boston. Dirige periódicamente conciertos con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, Orquesta Sinfónica de Chicago y Orquesta Filarmónica de Los Angeles.

JOHN CHRISTOPHER WILLIAMS – También simplemente conocido como John Williams, nacido en Melbourne, Australia, en 1941, es guitarrista clásico, compositor y maestro.

Foto: Wikipedia – Dominio Público

El gran maestro Andrés Segovia -que fue uno de sus maestros- lo calificó de “príncipe de la guitarra”.

Su repertorio no es solamente lo clásico, sino que tiene muchas grabaciones con diferentes tipos de música. Interpretó música para películas, algunas piezas clásicas del jazz, también del repertorio del conjunto The Who, y folklóricas del conjunto Inti- Illimani y también del folklore griego y del paraguayo.

Recibió los siguientes premios: Grammy, Brit Award, Oficial de la Orden del Imperio Británico y Oficial de la Orden de Australia.

Ambos John Williams nos continúan deleitando los oídos ya que se escuchan grabaciones de uno como director y el otro como director y solista de guitarra, y ambos dejan de lado su edad para continuar actuando personalmente y componiendo más música.

Mauricio Aliskevicius