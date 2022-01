Jared Leto se vuelve israelí en la serie de televisión sobre el fundador de WeWork, Adam Neumann

21 enero, 2022

Un video teaser oficial fue publicado con un vistazo inicial a la interpretación del actor hablando hebreo.

Con el estreno de la serie “We Crashed”, la cual se podrá ver por Apple TV+, el actor Jared Leto tendrá un nuevo papel. Interpretará al fundador israelí de WeWork, Adam Neumann.

Al respecto, un video teaser oficial salió a la luz esta semana con un adelanto de Leto haciendo de Neumann dominando el hebreo. También se lo puede observar realizando pasos en falso como el empresario al guiar a la compañía de espacio de trabajo compartido para que se haga pública.

El título de la miniserie se inspiró en el podcast de Wondery que se llama “We Crashed: The Rise and Fall of WeWork”. A su vez, Anne Hathaway coprotagonizará a Rebekah Neumann, la esposa de Adam y cofundadora de WeWork.

La compañía se fundó en 2010 y se valuó en 50 mil millones de dólares. Sin embargo, un artículo en 2019 del Wall Street Journal evidenció que, tras presentar la solicitud de cotizar en bolsa, recibió críticas sobre su modelo comercial y capacidad para obtener ganancias.

Los primeros tres capítulos de este lanzamiento se podrán ver en Apple TV+ desde el 18 de marzo próximo. Y los cinco restantes tendrán lugar semanalmente los viernes hasta el 22 de abril. En total, son ocho episodios.