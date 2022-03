Israel y los Países del Golfo: de las relaciones de seguridad encubiertas a los lazos diplomáticos abiertos

28 marzo, 2022

En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada en febrero de 2022, el viceministro de Exteriores de Bahréin, jeque Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, confirmó que la inteligencia israelí estaba operando en el estado del Golfo.

Por el Dr. Nir Levitán

Sus comentarios reflejaron la relación de larga data que se ha establecido con Israel a lo largo de los años. Hace aproximadamente una década, los documentos de WikiLeaks revelaron que el Rey de Bahréin admitió tener contactos de inteligencia con Israel y dio instrucciones de que Israel ya no debería ser llamado la «entidad sionista» en declaraciones oficiales.

Desde que recibió la independencia de los británicos en 1971, Bahréin ha mantenido estrechos vínculos con el Reino de Gran Bretaña, especialmente en lo que respecta al campo de la seguridad. Una década después de la independencia de Baréin, algunos creen que Israel pudo haber establecido un camino que condujo a lazos de seguridad con Bahréin que llevaron a una cooperación más amplia con el reino. Los países que lograron crear una cooperación de inteligencia y seguridad en el Medio Oriente, incluso si eran definidos formalmente como estados enemigos, posteriormente lograron un reconocimiento formal.

En 1994, el primer ministro israelí visitó Bahréin (Yossi Sarid, entonces ministro de Medio Ambiente) tras los Acuerdos de Oslo de 1993. Desde entonces, se han mantenido los lazos no oficiales entre los países con la ampliación de la cooperación civil. En octubre de 2009, el ministro de Exteriores de Bahréin pidió conversaciones directas con Israel y, en septiembre de 2017, el Rey de Bahréin pidió a los países árabes que establecieran vínculos directos con Israel y pusieran fin al embargo árabe. Todos los estados miembros del CCG [Consejo de Cooperación del Golfo] han dejado hoy de aplicar boicots secundarios y terciarios a Israel. Las reuniones durante 2020 entre los jefes del establishment de seguridad de Israel y los países del Golfo se publicaron en los medios. Según los informes, el jefe del Mossad israelí ha visitado Bahréin en los últimos años para discutir “temas de interés mutuo”.

En los últimos meses, las dos partes han establecido un frente claro y mutuo para enfatizar la alianza militar entre los dos países. Entre otras cosas, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, encabezó una delegación de seguridad de alto nivel a Bahréin y visitas recíprocas de altos funcionarios de Bahréin en Israel. Estas reuniones se llevaron a cabo mientras, en el trasfondo, Israel y Bahréin realizaban ejercicios navales conjuntos que ayudaron a aumentar la cooperación en materia de seguridad entre las naciones. Hace unos meses, el asesor de seguridad nacional de Israel, Eyal Hulata, se reunió con el príncipe heredero de Bahréin, el primer ministro de Bahréin y el asesor de seguridad nacional de Bahréin.

Estos contactos culminaron a fines de febrero de 2022, cuando se realizó la primera visita oficial de un primer ministro israelí a Bahréin. Estas medidas históricas y diplomáticas fueron ampliamente reseñadas en los medios de comunicación en un claro reconocimiento de la cooperación y un deseo de enfatizar la política común.

Estos esfuerzos diplomáticos también son beneficiosos para los Estados Unidos y sus necesidades más amplias en la región. Los funcionarios de EE. UU. continúan enfatizando la importancia de Bahréin y la necesidad de mantener su relación de larga data con el mismo, especialmente con respecto a la base naval que proporciona Bahréin para NAVCENT, la Fuerza Naval Central de EE. UU. La misión no declarada de estas fuerzas es proteger los intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico y proteger las exportaciones de petróleo y gas del Golfo contra las amenazas iraníes.

La ventaja de Bahréin es su ubicación en el Golfo Pérsico con un puerto de aguas profundas y acceso adecuado a los aeropuertos. En comparación con otros países que pueden brindar instalaciones útiles y geográficamente centralizadas, Bahréin es uno de los pocos lugares que ha servido fielmente a los estadounidenses durante muchos años. Bahréin proporcionó bases operativas para la misión estadounidense en Afganistán y la operación para derrocar a Saddam Hussein. Bahréin también envió apoyo terrestre y aéreo a Kuwait en 2003.

El Aeropuerto Internacional de Baréin incluye una gran terminal para vuelos de logística militar diseñada para operar en todo Oriente Medio y el Cuerno de África. Otra base aérea, la Base Aérea Isa, sirve como un centro esencial para los aviones de la coalición que operan en el área. Además, los estadounidenses han invertido recientemente en la construcción de una fuerza operativa especial en el país del Golfo.

El sector de defensa de Bahréin incluye un número desconocido de empresas de consultoría de seguridad privada, muchas de las cuales brindan servicios de consultoría para el mantenimiento de infraestructuras clave como petróleo, gas, plantas industriales, aeropuertos y grandes puertos marítimos. Algunos tienen experiencia en guerra cibernética y electrónica. El gobierno de Bahréin no publica datos sobre adquisiciones de seguridad. A partir de publicaciones indirectas, filtraciones y otros análisis de seguridad, podemos saber que Bahréin continúa aumentando su círculo de asociaciones. Estas fuentes no oficiales también revelan la reevaluación de Bahréin de sus relaciones con Siria y la “Ley César” de EE. UU., que impuso fuertes sanciones económicas al régimen de Assad en Siria.

Israel tiene un claro interés en fortalecer la alianza militar con Bahréin y expandir la coalición existente de estados del Golfo que realizan contactos públicos con Israel en preparación para un posible reconocimiento futuro entre Israel y el Reino de Arabia Saudita.

Actualmente, las visitas mutuas de los jefes de las agencias de inteligencia reflejan el fortalecimiento de los lazos entre Israel y Arabia Saudita. En noviembre de 2020, los medios israelíes informaron de una reunión entre el primer ministro israelí y el heredero de la corona saudí celebrada en Arabia Saudí. En un acuerdo informal reciente, el espacio aéreo saudí se ha abierto a los aviones comerciales israelíes, y cada vez hay más pruebas de la cooperación cibernética israelí-saudí. Cuando los piratas informáticos piratearon la compañía petrolera saudí “Aramco” en 2012, una empresa israelí participó en los esfuerzos de detección y defensa de la transgresión.

Con el tiempo, estos ejemplos de cooperación y reconocimiento de los intereses comunes de Israel y los estados del Golfo se desarrollaron. Los saudíes han mostrado una gran disposición a compartir inteligencia con los países occidentales para frustrar los intentos de ataque, incluidos los ataques con explosivos complejos que son difíciles de detectar. Las autoridades sauditas han actuado repetidamente como socios en los objetivos operativos y de inteligencia liderados por los estadounidenses y los británicos en la Península Arábiga, como la operación de bases de vehículos aéreos no tripulados [drones] en territorio saudita. Algunas bases estadounidenses en Arabia Saudita operan al amparo de las fuerzas armadas saudíes. Según algunos estudios, EE. UU. opera vehículos aéreos no tripulados desde docenas de instalaciones/bases estadounidenses en Oriente Medio que no son oficiales y se conocen como “huella” o “presencia avanzada”.

Recientemente, ha habido un aumento en los intentos del “Ejército iraní de drones [vehículos aéreos no tripulados]” de infiltrarse en territorio israelí. Estas amenazas son relevantes para Israel y todos los estados del Golfo, especialmente Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. En los últimos cinco años, los iraníes y los hutíes han lanzado unos 900 vehículos aéreos no tripulados [drones] directamente hacia Arabia Saudita.

Los beneficios potenciales de una cooperación fructífera con los estados del Golfo, especialmente Arabia Saudita, a través de la “Inteligencia Extranjera” (Forint), pueden ser similares a los beneficios de la cooperación entre Israel y Egipto en la Península del Sinaí durante la última década. Con sus capacidades existentes y su amplia experiencia, Israel podría operar VAN [drones] desde los estados del Golfo para llevar a cabo operaciones contra objetivos específicos.

Tal cooperación potencial puede tener implicaciones para fortalecer los procesos de normalización con Israel en todo el Medio Oriente y más allá, incluida la cooperación con Pakistán, Omán, Mauritania e Indonesia. Dicha cooperación también podría expandir el ciclo de normalización que brindará mayor paz y estabilidad a la región.

Fuente: Alma Research and Education Center