Israel y Líbano afinan los «detalles finales» en el acuerdo sobre la frontera marítima

2 octubre, 2022

Israel analiza los últimos detalles para alcanzar un acuerdo con Líbano sobre su frontera marítima, informó el primer ministro, Yair Lapid, lo que pondría fin a una disputa de larga data sobre aguas del Mediterráneo que contienen yacimientos de gas.

«Estamos discutiendo los detalles finales, por lo que aún no es posible anunciar un acuerdo cerrado. Sin embargo, como hemos exigido desde el principio, la propuesta salvaguarda todos los intereses diplomáticos y de seguridad de Israel, así como nuestros intereses económicos», indicó Lapid durante una reunión con su Gabinete, según un comunicado de su oficina.



Durante el fin de semana, Israel y Líbano recibieron el último borrador del acuerdo marítimo por parte del mediador estadounidense en las negociaciones, Amos Hochstein.



Este texto «se encuentra actualmente en fase de revisión jurídica. Una vez completada, presentaremos la decisión -junto con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el primer ministro alterno, Naftali Bennett, en coordinación con el fiscal general- para su debate y aprobación», explicó Lapid.



Por su parte, el presidente libanés, Michel Aoun, espera dar una respuesta «lo antes posible», según informó ayer su oficina.



Israel ya cuenta con el yacimiento de Karish cerca de la frontera marítima con Líbano, y considera que su explotación no está relacionada con las negociaciones, ya que la línea marcada por la ONU hace una década deja el área de la plataforma en aguas israelíes, y la zona disputada sería una larga franja situada más al norte.



«Durante más de una década Israel ha intentado alcanzar un acuerdo» con Líbano y, de firmarse, «reforzará la seguridad» en el área, mientras «Karish producirá gas natural, acarreando dinero a las arcas del Estado» y reforzando la independencia energética de Israel, destacó Lapid este domingo.



El mandatario apoyó el desarrollo de un yacimiento de gas libanés, pues ello «debilitará la dependencia de Líbano ante Irán, frenará a Hezbollah, y promoverá la estabilidad regional».



Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas, se enfrentaron en una última y breve guerra en 2006 y tienen una misión de paz de la ONU en su frontera terrestre desde 1978.



Sin embargo, se mantiene una fuerte hostilidad con el grupo terrorista chií Hezbollah, principal enemigo de Israel en el Líbano, que lanzó drones hacia Karish en junio y amenazó con una escalada en el conflicto si el Estado judío extraía gas del área. EFE y Aurora