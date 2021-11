Israel y Jordania firman en Dubái un acuerdo para intercambiar luz por agua

22 noviembre, 2021

Construirán una planta desalinizadora y de energía solar que favorecerán a ambos países. Emiratos supervisó la firma de la declaración de intenciones.

Jordania, Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmaron este lunes una declaración de intenciones para construir una planta desalinizadora y de energía solar de las que se beneficiarán los dos primeros países, ambos necesitados de energía y agua.



La firma tuvo lugar en el marco de la Expo2020 de Dubái, muy centrada en la sostenibilidad, con la presencia del enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, informó la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.



Asimismo asistieron varios representantes del Gobierno de EAU y su ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, Mariam bint Mohammed Almheiri, fue la encargada de firmar el documento, junto al titular de Recursos Hídricos jordano, Mohammad al Najjar, y a la ministra de Energía israelí, Karine Elharrar.



Esta última afirmó que «Israel y Jordania son dos países con diferentes necesidades y capacidad para ayudarse mutuamente», y agradeció al mismo tiempo a los socios emiratíes y estadounidenses la cooperación para «promover y desarrollar soluciones innovadoras» para hacer frente a los efectos del cambio climático.



«Jordania tiene mucho espacio al aire libre y luz solar, lo que ayudará a Israel en su transición hacia la energía sostenible y a responder a los objetivos ambiciosos que hemos fijado; e Israel, con una excelente tecnología de desalinización, ayudará a Jordania con sus crisis del agua», declaró, según un comunicado de su Ministerio.



El acuerdo incluye dos partes: una llamada «Prosperidad verde», que prevé la construcción de una planta solar que genere 600 megavatios de luz en Jordania para exportarla a Israel; y otra denominada «Prosperidad azul», que consiste en un programa de desalinización en Israel para ofrecer al país vecino 200 millones de metros cúbicos de agua.



Los estudios de viabilidad para ambos proyectos darán comienzo en 2022, detalló WAM.



Por su parte, el ministro jordano afirmó que «el cambio climático y la llegada de refugiados» a su país han exacerbado la crisis del agua, pero también han generado «muchas oportunidades para que la cooperación regional ayude a la sostenibilidad en este sector».



«La desalinización es un componente importante de nuestra estrategia general para el sector del agua», agregó según la nota de WAM.



Mientras, el ministro de Tecnología Avanzada de EAU, que supervisó el acto de firma, Sultan bin Ahmed al Jaber, subrayó que el acuerdo es «una demostración poderosa de cómo la acción climática progresista puede no sólo mejorar la seguridad de los recursos (energéticos), sino también servir para construir puentes entre los pueblos y reforzar la estabilidad regional».



EAU e Israel firmaron en septiembre de 2020 los llamados Acuerdos de Abraham, auspiciados por EEUU, que abrieron la puerta a la cooperación en múltiples sectores, mientras que Jordania no se ha sumado a ese tratado pero sus socios no esconden el deseo de que lo haga. EFE