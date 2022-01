Israel y Arabia Saudita participan por primera vez en maniobra naval conjunta

31 enero, 2022

El simulacro supervisado por el Comando de la Quinta Flota de EE. UU. con sede en Bahréin, incluyó este año ejercicios de sistemas de defensa no tripulados.

Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita e Israel, países que no mantienen relaciones diplomáticas, participaron hoy por primera vez de forma conjunta en la mayor maniobra naval en Oriente Medio, liderada por Estados Unidos, informó la Quinta Flota de EE.UU. en un comunicado.



Estas maniobras bienales, denominadas Ejercicio Marítimo Internacional 2022 (IMX), supervisadas por el Comando de la Quinta Flota con sede en Bahréin, habitualmente se centran en la protección de infraestructura y control de minas marítimas, pero este año se han ampliado para incluir ejercicios de sistemas de defensa no tripulados.



«No solo es el ejercicio naval multinacional más grande en el Oriente Medio, sino también el ejercicio no tripulado más grande del mundo, con más de 80 sistemas no tripulados de diez naciones participantes», dijo la Quinta Flota en la nota.



Asimismo, este ejercicio conjunto, que se alargará durante 18 días, contará con la participación de 9.000 personas y de hasta 50 buques de más de 60 países y organizaciones internacionales que operan en la región.



Este año, además, las Fuerzas Armadas de Israel participarán en las maniobras por primera vez junto con países como Arabia Saudita o Pakistán, con los que no mantiene relaciones diplomáticas.



Además, coincide en un momento en el que la región, y el golfo Pérsico en particular, es escenario de una creciente tensión por el intercambio de ataques entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.



El último ataque de los hutíes se produjo precisamente la noche del domingo, con el lanzamiento de un misil balístico contra Abu Dabi que fue interceptado y destruido y que coincidió con la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Emiratos.



Israel ya participó por primera vez en noviembre de 2021 en un ejercicio naval conjunto con Emiratos y Bahréin, países con los que estableció lazos diplomáticos en 2020 en los denominados Acuerdos de Abraham, auspiciados por Washington. EFE