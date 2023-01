Israel vive su invierno más seco en 60 años, en riesgo de sequía

20 enero, 2023

Israel vive su invierno más seco en 60 años, temporada que generalmente es la que recibe más lluvias y llena los embalses para subsistir el resto del año en el país particularmente árido, que ahora está en riesgo de sequía.

Los niveles de agua en el Mar de Galilea (Kineret) o Lago Tiberias han aumentado solo 2 centímetros entre diciembre y enero, cuando ha recibido la mitad de precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior, según las últimas cifras del Servicio Nacional de Meteorología.



El lago de agua dulce más grande de Israel, aunque ya no se usa como fuente principal de agua potable, todavía se considera un indicador popular de las precipitaciones estacionales.



Un invierno israelí promedio que se extiende de diciembre a marzo produce un aumento de aproximadamente 1,6 metros (3,2 pies) en los niveles de agua del lago, una meta muy difícil de lograr este año.



En el invierno de 2022-2023, los niveles de agua del Mar de Galilea “comenzaron a subir solo el 12 de enero”, hace apenas una semana, algo que no ocurría desde 1964, explicó en declaraciones a medios israelíes el director de la Autoridad Gubernamental de Agua y Alcantarillado, Eyal Wiesel.



«Parece que vamos hacia un año con poca lluvia. No estoy usando la palabra sequía, porque es algo que decide el gobierno y tiene implicaciones económicas, pero sabemos de lo que estamos hablando”, afirmó por su parte el director de la división climática de Servicio Meteorológico de Israel, Amos Porat.



“El invierno aún no ha terminado, pero los datos que vemos ahora son significativos porque los tres principales meses de invierno son diciembre, enero y febrero”, dijo a Haaretz. Sin embargo, “la cantidad de precipitaciones que ha caído hasta ahora en la región todavía no tiene precedentes”.



Wiesel dijo que la situación actual «no era terriblemente preocupante en este momento», porque en los últimos años hubo grandes cantidades de precipitación anual.



“Pasamos por cuatro años consecutivos en los que la cantidad de precipitación fue más alta que el promedio”, señaló Weisel.



En abril pasado, el Mar de Galilea llegó a su nivel más alto en 30 años cuando alcanzó los 32 centímetros por debajo de la línea roja superior, después de un invierno atípicamente lluvioso. EFE