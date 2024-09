Israel vigiló durante meses a Hassan Nasrallah y decidió atacar antes de perderle el rastro

El Gobierno israelí llevaba meses siguiendo los movimientos del líder de Hezbollah, Hassán Nasrallah, y decidió eliminarlo en un ataque aéreo ante el temor de que fuera a perderle el rastro, según revelaron en exclusiva tres fuentes de la defensa y la inteligencia israelí al diario The New York Times.



Dos de ellas aseguraron al medio estadounidenses que para acabar con la vida de Nasrallah, confirmada este sábado por Hezbollah, Israel lanzó 80 bombas durante varios minutos sobre varios edificios de Dahye, el barrio al sur de Beirut en el que se encontraba el cuartel general del grupo terrorista chií.



El plan para abatir a Nasrala en su búnker comenzó a tomar forma a comienzos de la semana, antes de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, viajara a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, según las fuentes israelíes.



La Oficina del Primer Ministro reveló ayer una foto en la que se ve a Netanyahu ordenando vía telefónica el ataque desde un hotel de Nueva York justo antes de intervenir en las Naciones Unidas. Las bombas fueron lanzadas después de que Netanyahu finalizara su discurso.



Fuentes cercanas a los planes consultadas por el diario israelí Haaretz aseguraron que el viaje de Netanyahu tenía como objetivo emitir el mensaje de que operaban con normalidad y que nada hiciera pensar de que el ataque era inminente.



Las fuentes consultados por el The New York Times aseguran que Hezbollah encontró e identificó el cuerpo sin vida de Nasrallah y del comandante Ali Karaki en las primeras horas del sábado.



Israel también da por hecho que Hashem Safi al Din, primo de Nasrallah, no estaba en la zona del ataque en la tarde de ayer y esperan que pronto Hezbollah anuncie que él se convierte en el nuevo secretario general de la organización. Aurora y EFE

