Israel suspendió su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras acusarlo de “propagar el antisemitismo”

El gabinete de Benjamín Netanyahu siguió los pasos de Donald Trump y puso fin a su rol de observador en el bloque

El Ministro de Exteriores de Israel informó este miércoles que suspendió la participación del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC por sus siglas en inglés), con el que desde hace años mantiene diferencias en lo que respecta a la situación de Palestina y otros territorios árabes.

Al comunicar su salida, Gideon Saar acusó al organismo de “demonizar obsesivamente a la única democracia en Oriente Próximo” y de incumplir a sus tareas de defender los derechos.

“Este organismo se ha centrado en atacar a un país democrático y propagar el antisemitismo en lugar de promover los Derechos Humanos. El UNHRC ha protegido tradicionalmente a los abusadores de derechos humanos al permitirles esconderse del escrutinio, demonizando en su lugar” a Israel, aseguró el funcionario, que insistió en que “la discriminación contra nosotros es clara”.

Según Saar, el estado judío es el “único país con un punto en el orden del día dedicado a él” y ha sido objeto de más de 100 resoluciones condenatorias, una cifra que representa más que las anunciadas contra Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela juntas, y “más del 20% de todas las resoluciones aprobadas en la historia del Consejo”.

En el pasado, la agencia ha mostrado su disconformidad con la postura adoptada por Tel Aviv en un abanico de temas, que van desde la asistencia humanitaria proporcionada a Gaza, sus declaraciones sobre el enclave palestino, su estrategia bélica en la que “usa el hambre como arma e inflige castigos colectivos a la población palestina” y hasta sus métodos de guerra que “son acordes con las características del genocidio”.

Es por ello que “Israel no aceptará más esta discriminación”, concluyó en el comunicado.

La noticia se conoció poco después de que, la víspera, el presidente Donald Trump hiciera lo propio con Estados Unidos, y el mismo día que recibió al primer ministro Benjamín Netanyahu en el Despacho Oval. La orden de Washington alcanza también a la Agencia de la ONU parta los Refugiados Palestinos (UNRWA), cuyos fondos permanecen suspendidos.

“Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella pero, para ser honesto, no está bien gestionada”, dijo Trump a la prensa, a la par que la Casa Blanca difundió un escrito en el que apuntó que, tal como señaló en el pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “ha demostrado un sesgo constante contra Israel” y ha resguardado a naciones como Irán, Cuba y China, “a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos”.

El texto también menciona un “profundo sesgo antiestadounidense” por parte de varios organismos de Naciones Unidas y justifica, por tanto, su salida.

Durante su primera presidencia, Trump también había retirado a Estado Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero en enero de 2021, poco después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Washington se reincorporó.

Sin embargo, el UNHRC aseguró que desde el 1 de enero de 2025 ninguno de los dos países en cuestión formaba “parte de los 47 Estados miembro” sino que tenían “estatus de observador”, por lo que técnicamente “no pueden retirarse de un cuerpo intragubernamental del que no son parte”.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Fuente: INFOBAE

Sa’ar con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, en Israel, el 12 de enero de 2025. Foto: Wikipedia – CC BY 2.0