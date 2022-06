Israel suaviza la advertencia de viaje a Turquía, pero dice que la amenaza persiste en todo el país

28 junio, 2022

El levantamiento de la alerta de más alto nivel se produce luego de los arrestos y operaciones antiterroristas contra agentes respaldados por Irán.

Israel decidió hoy suavizar la alerta de viajar a Estambul, volviendo al nivel 3, o moderado, para toda Turquía. Esto fue luego de haber estado en su nivel más alto para la ciudad más grande del país por las amenazas iraníes contra civiles israelíes.

La Oficina Antiterrorista del Consejo de Seguridad Nacional advirtió que los arrestos y operaciones antiterroristas contra agentes de Irán redujeron el peligro. Igualmente, se aconseja a los israelíes que eviten viajes no esenciales a Turquía.

“Es un regreso a la situación que conocíamos hace varias semanas”, dijo Yossi Adler, director senior de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional. «Hay esfuerzos para construir infraestructura por un lado e identificar posibles objetivos israelíes y judíos por el otro”.

A su vez, se pide que los israelíes no publiquen detalles de sus próximos viajes a dicho país y no fotografíen mientras aún están en territorio turco. Además, que no usen ropa identificatoria de Israel y abstenerse de dar datos personales o contactos con extraños.

“Nuestras actividades fueron exitosas y lograron proteger la vida humana”, agregó Naftali Bennett. “Regresaremos gradualmente a la normalidad. No nos apresuramos a retirarlo porque tratamos el área como un campo minado. Antes de que la gente comenzara a caminar por esa área, tuvimos que hacer controles extensos y más profundos”.

Los funcionarios de ambos países indicaron hace poco que buscaban que se levantara la restricción a tiempo para la temporada de verano. Las fuerzas de seguridad turcas arrestaron a varios sospechosos en las últimas semanas y agregó que la información recabada de los arrestos la siguen procesando.