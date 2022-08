Israel revela que atacó un “tercer país” durante la reciente batalla en Gaza

19 agosto, 2022

El jefe del Estado Mayor, teniente general Aviv Kohavi, desveló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acometieron en un país (cuyo nombre no dio a conocer) durante la reciente Operación Alba contra la Yihad Islámica Palestina (YIP) en Gaza.

“Hace diez días, las FDI golpearon con gran precisión a Tayseer Jabari, que era un archi-terrorista”, apuntó Kohavi, durante una conferencia al referirse al alto comandante de la YIP abatido durante la apertura de la Operación Alba.

Jabari, de 50 años, estaba a cargo del arsenal de cohetes de la Yihad y de la coordinación con el grupo terrorista islámico Hamás.

“Al mismo tiempo, llevaron a cabo una ola de arrestos [en Judea y Samaria (Cisjordania)], y simultáneamente atacaron en un tercer país y ejercieron la defensa a lo largo del resto de las fronteras del estado”, agregó.

Kohavi se abstuvo de nombrar al “tercer país”, que según dijo fue blanco de un ataque israelí durante los combates en Gaza, de tres días, entre el 5 y el 8 de agosto.

“Si no hay operación, entonces hay defensa”, añadió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. “Se trata de una tarea muy compleja que no debemos dar por sentada”. Algunos analistas especularon en los canales de televisión que ese “tercer país” podría haber sido Siria, otros en cambio no descartaron al Yemen, desde donde los rebeldes hutíes apoyados por Irán han lanzado drones y misiles balísticos contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos