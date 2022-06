Israel relaja las condiciones para que las mujeres puedan abortar

28 junio, 2022

Anuncian la relajación de los requisitos para mujeres que quieran realizarse un aborto, que ahora podrán solicitarlo por internet y ahorrarse extensos interrogatorios presenciales por parte de un comité especializado.

La reforma, que llega días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara la protección legal al aborto en dicho país, fue aprobada por un comité parlamentario y representa una reforma a la ley vigente sobre el tema, aprobada en 1978.



Esa ley ya autorizaba el aborto en caso de que la mujer sea menor de 18 años o mayor de 40, en casos de embarazos por violación o sexo sin consentimiento, cuando el embarazo representara un riesgo para la salud física o mental de la madre, casos de problemas en el feto o cuando la concepción haya sido fuera del marco del matrimonio.



Con esta reforma, impulsada por el ministro de Salud, Nitzán Horowitz, las mujeres que elijan abortar no deberán someterse a exhaustivos interrogatorios por parte de comités conocidos por realizar preguntas incómodas e invasivas de la privacidad.



Además de poder realizar las citas por internet, la reforma aprobada permite a las mujeres que opten por abortar no tener que acudir a un hospital para la intervención, sino que podrán obtener pastillas abortivas en centros de salud pertenecientes a las mutuas de sanidad (kupat jolim), presentes en la mayoría de los pueblos y ciudades.



«Abolimos procedimientos arcaicos que ordenaban prevenir abortos que se consideraban innecesarios, eliminamos preguntas degradantes, permitimos algunos abortos en las mutuas, abolimos la obligación de comparecer ante el comité y, lo más importante, fortalecimos el derecho más fundamental de la mujer a su cuerpo y vida», celebró Horowitz en su cuenta de Twitter.



Estas reformas no entrarán en vigor de forma inmediata sino que se implementarán paulatinamente durante los próximos tres meses. EFE y Aurora