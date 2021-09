Israel registra una disminución de contagios diarios

5 septiembre, 2021

El Ministerio de Salud anunció hoy, domingo, que ayer (sábado), se registraron 4.975 nuevos casos de COVID-19 tras haberse llevado a cabo 87.744 pruebas para diagnosticar el virus.

La tasa de positivos fue de 5,76%.

La cartera de Salud indicó que 679 enfermos se encuentran actualmente internados en grave estado, entre ellos 143 que están entubados en respiradores artificiales.

Un total de 7.154 personas han muerto en Israel desde el comienzo de la pandemia.

El Ministerio de Salud indicó que 6.911.624 israelíes han recibido al menos una dosis de la vacuna anti-coronavirus, 5.507.946 han recibido al menos dos dosis y 2.581.893 las tres dosis.

El director general del Ministerio de Salud, Prof. Nachman Ash se manifestó optimista durante una entrevista ofrecida a la radio FM103 y destacó que “parece haber una caída en el número de casos confirmados”.

No obstante, apuntó que “estamos preocupados por la epidemia, la alta morbilidad y la congestión en los hospitales. No tenemos un mal porcentaje de inmunización. Espero que esto conduzca a la disminución de la morbilidad, pero no puedo decirlo con certeza”.

El profesor Ash se refirió también al Festival de Panjoya en Eilat, que incluye celebraciones con miles de estudiantes, que tuvieron lugar durante el fin de semana y provocaron gran indignación pública a raíz de las fotos difundidas en las redes sociales, donde se observa a miles de participantes sin máscaras y sin respetar el distanciamiento social.

“Estos eventos se llevan a cabo legalmente. Espero que los participantes demuestren más responsabilidad. Vi las fotos, ciertamente no son imágenes alentadoras», expresó el alto funcionario de Salud.

«La educación debe ser la máxima prioridad. Estas fiestas, en principio, se puede renunciar a ellas».

También se refirió a las declaraciones del exdirector general del Ministerio de Salud, Moshe Bar-Siman Tov, quien afirmó que «nos hemos vuelto indiferentes a los muertos. Se está ignorando una cifra significativa: entre 25 y 30 personas mueren todos los días».

Ash explicó que: «Este número es realmente perturbador, y es el precio que estamos pagando. No creo que nos hayamos vuelto indiferentes. No es todo blanco y negro, las decisiones no son simples. Sistémicamente, hemos tomado muchas medidas para reducir la morbilidad manteniendo abierta la economía».