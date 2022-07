Israel recibe a Biden en su primera visita oficial como presidente de EEUU

13 julio, 2022

Israel se prepara para recibir la tarde de este miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, en su primera visita desde que asumió el cargo.

La visita se enmarca en una gira por Medio Oriente que lo llevará también a Belén, bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, y Arabia Saudita.



La llegada de Biden es una «afirmación de los lazos inquebrantables entre nuestros dos países y el compromiso permanente de Estados Unidos con la seguridad de Israel», afirmó el primer ministro interino israelí, Yair Lapid, en un comunicado.



Más de 16.000 policías, guardias fronterizos y voluntarios serán desplegados en Israel para garantizar la seguridad durante la visita de Biden, quien se espera llegue hacia las 15.30 (12.30 GMT) al aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.



Ahí, será recibido con una ceremonia oficial encabezada por Lapid, el presidente, Isaac Herzog, y el ex primer ministro Naftali Bennett.



Los protocolos no incluirán saludos de mano ni fotografías individuales con el mandatario estadounidense para evitar contagios de covid-19.



Más tarde, el estamento de Defensa israelí exhibirá al mandatario tecnologías de defensa antiaérea, que fueron trasladadas al aeropuerto expresamente para que el mandatario constate las capacidades antimisiles de Israel.



El Ministro de Defensa, Benny Gantz, presentará a Biden una visión general de la cooperación bilateral en materia de seguridad, y le mostrará sistemas como el potente láser Iron Beam que derriba cohetes, vehículos aéreos no tripulados y proyectiles de mortero.



Más tarde, Biden visitará Yad Vashem, el museo del Holocausto de Jerusalén.



Para garantizar la seguridad de este y el resto de los traslados de Biden en Israel, las autoridades aplicarán interrupciones y bloqueos de tráfico en varias arterias que conducen a Jerusalén y en la ciudad misma.



RÉCORD DE VISITAS



Esta visita oficial, que se extenderá hasta el viernes, marca la décima vez que Biden viaja a Israel como alto funcionario en un lapso de medio siglo, un récord que supera a cualquier otro presidente estadounidense. Las visitas anteriores las hizo en calidad de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado o como vicepresidente de Estados Unidos.



Se espera que el jueves, hacia las 11.00 (08.00 GMT), Biden y Lapid se reúnan a puerta cerrada para luego ofrecer una conferencia de prensa conjunta.



Más tarde, sostendrán un encuentro virtual con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de India, Narendra Modi.



El viernes, Biden visitará el Hospital Augusta Victoria, situado en la parte oriental Jerusalén, liberada durante la Guerra de los Seis Días de 1967, y se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbás, en la ciudad cisjordana de Belén.



En los últimos días, tanto Lapid como otras autoridades israelíes mantuvieron conversaciones con Abbás de cara a la visita, en lo que medios en idioma hebreo describieron como un intento por mantener la calma y la estabilidad en la zona.



El viernes, Biden se dirigirá a Arabia Saudita para una visita de dos días. Será el primer presidente estadounidense que viaje en avión hasta ese país árabe desde el aeropuerto de Ben Gurión. EFE y Aurora