Israel reanuda los combates en Gaza: rompiendo el paradigma

Por Oded Ailam

El ataque sorpresa: conmoción en Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron, durante la noche del lunes pasado, una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza: un ataque preciso y decidido que golpeó al liderazgo de Hamás en el momento exacto en que la organización creía que estaba empezando a recuperarse y reconstruirse de la fase anterior de combate. El shock dentro de Hamás es evidente, ya que la exitosa eliminación de figuras importantes en sus alas militar y política en Gaza envía un mensaje claro y contundente: Israel no permitirá que la organización continúe reconstruyendo su poder y conduciendo negociaciones desde una posición de superioridad.

Como dice un conocido proverbio árabe: «Si tu enemigo tiene prisa, frena su avance. Si es lento, confúndelo».

Hamás ha aplicado precisamente esta estrategia: negociaciones interminables y prolongadas destinadas a agotar a Israel y mejorar su propia posición. La organización terrorista entiende que los rehenes son su moneda de cambio suprema, y por ello cree que el tiempo está de su lado.

Hamás está estancando las negociaciones

En las últimas semanas, ha quedado claro para todos que Hamás no está realmente interesado en alcanzar un acuerdo final para el regreso de todos los rehenes. En cambio, ha estado utilizando las negociaciones como una táctica para fortalecer su posición militar y política. Hamás ha añadido nuevas exigencias que nunca estaban incluidas en el documento original presentado por EE. UU. El enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, insistió en un cese del fuego prolongado sin hacer concesiones significativas y depositó sus esperanzas en la presión interna dentro de Israel para obligarlo a aceptar completamente los términos de Hamás.

Paralelamente, Hamás ha seguido reclutando combatientes, restaurando su red de túneles, colocando explosivos y recibiendo apoyo indirecto de la Liga Árabe y Egipto, organismos que no han exigido explícitamente que Hamás se desarme o deje de existir como entidad política.

Rompiendo el paradigma: renovando la presión militar

Israel ha decidido romper el paradigma reanudando la acción militar. Si bien esta medida conlleva riesgos para los rehenes, la alternativa –darle a Hamás más tiempo para prepararse y consolidar su control– es mucho peor. Más retrasos podrían provocar que los rehenes mueran en los túneles mientras las FDI se ven obligadas a luchar contra un enemigo más fortificado y envalentonado. La reanudación de los combates pretende ejercer una presión real y hacer comprender a los dirigentes de Hamás que no pueden seguir perdiendo el tiempo y dictando las reglas del juego.

Como dijo una vez Napoleón Bonaparte: “Un golpe repentino y doloroso es mejor que cien conversaciones inútiles”.

Israel ha elegido exactamente esta estrategia: no dejarse arrastrar a conversaciones interminables que sólo benefician a Hamás, sino aplicar una fuerza calculada y poderosa para crear un cambio real sobre el terreno.

Los analistas se equivocaron: Trump y la luz verde para Israel

Incluso antes de la reanudación de los combates, muchos analistas en Israel predijeron que la Administración Trump no permitiría a Israel usar una fuerza significativa en Gaza. Argumentaron que el presidente sólo estaba interesado en “poner fin a las guerras” y que no apoyaría una operación militar a gran escala. Estas suposiciones resultaron ser completamente falsas: cualquiera que conociera el carácter de Trump, un duro magnate inmobiliario de Nueva York, sabía que en un momento crítico no dudaría en dar una respuesta contundente.

Retrotrayéndonos a las décadas de 1980 y 1990, Trump desalojaba por la fuerza a inquilinos en Atlantic City [Nueva Jersey] y Nueva York, a veces utilizando tácticas de estilo mafioso para avanzar con sus proyectos inmobiliarios. No se trata de justificar ni elogiar sus métodos, sino que él es así. Cuando ve que hay un interés en juego, actúa con decisión. En este momento, el interés estadounidense es demostrar control y apoyar a Israel contra Hamás, Irán y Hezbollah.

Un mensaje para Irán y Hezbollah

La acción de Israel transmite un mensaje claro más allá de la Franja de Gaza. El hecho de que los estadounidenses hayan dado luz verde a esta operación indica a Hamás y a sus partidarios que no deben esperar indulgencia por parte de Estados Unidos. Hezbollah, que se ha abstenido de intensificar la ofensiva en el frente norte, entiende que Israel cuenta con un fuerte respaldo y que las acciones de los hutíes u otros no alterarán el panorama estratégico. Hamás se encuentra ahora más aislado que nunca, mientras sus aliados en Medio Oriente comienzan a darse cuenta de que continuar esta lucha es una causa perdida.

El esfuerzo diplomático necesario

Junto con la presión militar, Israel debe también actuar en el frente diplomático para aislar aún más a Hamás. En primer lugar, debería presionar a Estados Unidos para que ejerza una fuerte presión sobre la Liga Árabe y Egipto a fin de dejarle claro a Hamás que mantener su posición conducirá a un corte total del apoyo y a un aislamiento total. La apresurada invitación de una delegación de Hamas a El Cairo el martes después del ataque indica que el mensaje de Israel ha sido recibido fuerte y claro.

Solidaridad Nacional

La decisión de reanudar los combates fue tomada por unanimidad por los líderes políticos y de seguridad, lo que subraya su importancia estratégica. Ahora, el público israelí debe demostrar unidad y solidaridad, evitando un discurso político divisivo que podría debilitar el impacto de la operación y fortalecer las reivindicaciones de Hamás en la arena internacional.

Israel no está cayendo en la trampa del tiempo de Hamás y no le está permitiendo dictar las reglas del juego: está rompiendo el paradigma, actuando según su propio cronograma y redefiniendo los términos del compromiso. Hay motivos para creer que esta medida llevará a Hamás a la mesa de negociaciones con una nueva comprensión de que las reglas han cambiado.

Fuente: Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs

Oded Ailam fue jefe de la División Antiterrorista del Mossad y actualmente es investigador en el Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs.