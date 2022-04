Israel puede no participar en Eurovisión por una huelga que impide la seguridad

12 abril, 2022

La cadena pública israelí Kan advirtió que «por el momento» Israel no podrá participar en Eurovisión 2022 por una huelga de trabajadores del Ministerio de Exteriores que comprometería los requisitos de seguridad de la delegación.

«Por el momento, debido a la huelga del Ministerio de Exteriores que afecta a los protocolos de seguridad, la delegación israelí no asistirá» al festival de Eurovisión 2022 que se celebrará en la ciudad italiana de Turín del 10 al 14 de mayo, anunció Kan a través de un breve mensaje por su cuenta de Twitter.



El servicio de Inteligencia Interior israelí, Shin Bet (o Shabak), no podrá garantizar la seguridad de la delegación de Israel encabezada por el cantante Michael Ben David debido al paro actual de los trabajadores de Exteriores, que reclaman la mejora de sus condiciones de trabajo.

Según un comunicado citado por el diario local Jerusalem Post, el sindicato de empleados de Exteriores lamentó hoy que los ministros de Exteriores y Finanzas israelíes «no hayan podido resolver durante muchos meses las complicadas dificultades de los trabajadores».



«Mientras no se encuentra una solución al problema, la responsabilidad recae únicamente en ellos», advirtió la misma organización.



A su vez, el sindicato alertó que «los próximos pasos sindicales» llevarán «a una parálisis completa de la actividad exterior israelí», por lo que instaron a las instituciones israelíes «a acelerar de inmediato la gestión de la crisis y lograr una solución». EFE