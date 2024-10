Israel ordena a los libaneses no viajar al sur, donde hay “intensos combates” con Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este martes a los ciudadanos libaneses que no viajen al sur del río Litani, en el sur de Líbano, donde están teniendo lugar «intensos combates» con el grupo terrorista chií Hezbollah, según el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee.



«En el sur de Líbano se están produciendo intensos combates, durante los cuales los efectivos de Hezbollah están explotando el entorno y la población civil como escudos humanos para lanzar ataques. Por su seguridad personal, le pedimos que no mueva vehículos del área norte al área sur del río Litani», escribió en la red social X el portavoz.



Israel confirmó anoche, después de semanas de advertencias, que soldados israelíes se encuentran en territorio libanés, cerca de la frontera, realizando «incursiones limitadas, localizadas y dirigidas» contra la infraestructura del grupo terrorista, armado y patrocinado por Irán.



Adraee no dio más detalles, y se limitó a decir que la orden está en vigor hasta nuevo aviso.



Por su parte, el grupo terrorista libanés reivindicó este martes sus primeros ataques desde que Israel anunciara de madrugada el inicio de su campaña terrestre, aunque todavía no se han confirmado enfrentamientos directos dentro de territorio libanés.



La formación terrorista detalló en sendos comunicados que ha lanzado un ataque de artillería y otro con una andanada de cohetes contra grupos de soldados israelíes en la localidad de Metula, en las áreas fronterizas del norte de Israel y declarada la víspera como «zona militar cerrada» por las autoridades israelíes.



Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron esta mañana la detección de unos 15 lanzamientos de proyectiles desde anoche, de los cuales siete fueron interceptados y el resto cayeron en zonas abiertas, sin causar víctimas.



La operación terrestre se produce después de una semana de intensos ataques aéreos contra objetivos terroristas en el sur y el este de Líbano, y los suburbios meridionales de Beirut, los principales bastiones de Hezbollah en el país.



Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel detallaron que las incursiones están siendo dirigidas por los soldados de la División 98 de paracaidistas y de la Séptima Brigada acorazada.



Después de meses combatiendo contra Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, los soldados «se trasladaron al norte y están operando en la zona, tras realizar los ajustes necesarios para combatir en Líbano», dijo esta mañana un comunicado castrense. Aurora y EFE

