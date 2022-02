Israel no se pronuncia oficialmente ante los últimos hechos en la crisis de Ucrania

23 febrero, 2022

Israel, socio de EE.UU. y la OTAN, pero también con estrechos vínculos con Rusia en Oriente Medio, no se ha pronunciado por ahora ante los últimos acontecimientos en la crisis de Ucrania.

El Estado judío mantiene un perfil bajo mientras continúan la ola de condenas internacionales y las sanciones contra Moscú.



Ante la escalada de tensión por el reconocimiento ruso de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Lugansk y Donetsk, el Ministerio de Exteriores israelí declinó comentar sobre la cuestión, mientras que ningún miembro del Gobierno israelí ha hecho tampoco declaraciones abiertas sobre el tema.



De acuerdo con la radio del Ejército (Galei Tzáhal), altos cargos trataron el asunto con Washington, que es consciente de la posición delicada de Israel y no presionan para que tome partido.



Según analistas, Israel ha optado por una posición discreta con la intención de mantener el equilibrio estratégico con Moscú en la región, con quién se coordina para tener libertad de ataque contra posiciones iraníes y de milicias aliadas de Teherán en Siria.



A su vez, tiene estrechos vínculos con Ucrania y busca mantener la discreción para no poner en peligro a las importantes comunidades judías que viven, tanto en territorio ucraniano como ruso.



Ante el agravamiento de la situación estas últimas semanas, las autoridades israelíes instaron a sus ciudadanos residentes en Ucrania a irse del país y organizaron vuelos de evacuación.



Israel también ha trasladado las actividades de su embajada en Ucrania de Kiev a la ciudad de Lviv, en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, ante el riesgo inminente de una guerra.



El Gobierno israelí ha ideado además un plan de contingencia para evacuar a miles de judíos ucranianos que opten por emigrar a Israel, pero por ahora no ha habido un aumento de solicitudes para ello, según comentaron fuentes de la Agencia Judía, organismo responsable del proceso de emigración de judíos a Israel, conocido como Aliyá. EFE y Aurora