Israel no dará nuevos permisos para explorar yacimientos de petróleo

2 septiembre, 2021

La ministra de Energía, Karine Elharrar, confirmó que el país buscará acelerar su transición energética hacia fuentes renovables.

Karine Elharrar, ministra de Energía de Israel, anunció que el país dejará de emitir nuevos permisos para explorar posibles yacimientos de petróleo en tierra.

Duranta una conferencia anual de energía y economía, Elharrar confirmó que Israel no permitiría nuevas exploraciones, justificando la decisión por motivos ecológicos. «El petróleo es un combustible altamente contaminante que no tiene cabida en un país que está haciendo todo lo posible para reducir el uso de carbón y entiende que el gas también es solo una solución intermedia hasta que podamos depender de las energías renovables«, explicó.

Elharrar, del partido Yesh Atid de Yair Lapid, criticó duramente a su predecesor Yuval Steinitz, del Likud. «A diferencia del régimen anterior, en el que las conexiones eran el factor determinante, los nombramientos para las empresas gubernamentales de las que soy responsable se basarán en la experiencia de la persona designada y las necesidades de la empresa en particular», lanzó la funcionaria.

La ministra hizo énfasis en la importancia de contar con tecnologías limpias para combatir el cambio climático. «El gobierno anterior realmente no le dio un alto perfil al cambio climático y la necesidad de luchar contra él. Tenemos que actuar rápido y con determinación», manifestó.

La medida de no dar nuevos permisos alcanza al petróleo crudo terrestre, pero no al conocido como shale oil, un petróleo no convencional. En la actualidad, existen cinco licencias para la producción de petróleo terrestre y tres permisos para la exploración.

Funcionarios del ministerio de Energía confirmaron la inversión de 625 millones de dólares en energías renovables. El objetivo del gobierno es que el 30% de la generación de electricidad para 2030 sea de fuentes limpias. En el segundo trimestre de este año, más del 10% de la electricidad se produjo mediante energías renovables.