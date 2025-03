Israel: Las negociaciones tienen que estar ligadas a la liberación de rehenes

El ministro de Exteriores, Gideon Saar, afirmó este domingo que Israel está “listo para negociar” una segunda fase del alto el fuego con Hamás de acuerdo a sus “principios”, que pasan siempre por que haya una liberación de rehenes israelíes.



“Los principios son claros: las negociaciones tienen que estar ligadas con la liberación de rehenes; si este principio se cumple, estamos listo para ello”, afirmó horas después de que acabara la primera fase de la tregua entre Israel y Hamás sin acuerdo para la segunda.



“Estamos dispuestos a negociar la segunda fase según nuestros principios”, dijo el ministro durante su comparecencia en Jerusalén con su homólogo croata, Garlic Radman. Añadió que la pregunta es si Hamás quiere “un alto el fuego gratis, sin que se liberen rehenes”. “Eso es algo que no aceptaremos”, insistió.



Preguntado por las consecuencias que tendrá la suspensión de la entrada de ayuda a Gaza anunciada este domingo en vista de la situación humanitaria en la Franja, Saar afirmó que durante la tregua ha entrado al enclave una “enorme” cantidad de comida.



“Tienen enormes, enormes cantidades de ayuda humanitaria allí, probablemente en manos de Hamás, que lo convirtió en el ingreso financiero número uno para Hamás durante ese tiempo, y no lo van a obtener gratis”, dijo el ministro para añadir que Israel aplica “el principio: no hay comidas gratis”.



“Vimos -prosiguió- que cuando liberaron a nuestros rehenes, los terroristas y la multitud parecían perfectamente bien. Los únicos que parecían haber pasado hambre eran nuestros rehenes”.



Saar lamentó que Hamás rechazara la propuesta de EE.UU. de extender la primera fase de la tregua durante el mes del Ramadán, que comenzó ayer, y la Pascua judía (Pesaj), que será en abril, a cambio de liberar rehenes. El grupo terrorista islámico lo hizo alegando que Israel no quiere comprometerse a un alto el fuego permanente.



“Hubo una propuesta /norte)americana, igual puede haber otra propuesta, pero los principios son claros”, incidió sobre la condición de liberación de rehenes israelíes. EFE y Aurora