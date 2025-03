Israel: Las negociaciones para la liberación de los rehenes de Gaza llevan tiempo porque se habla del “día después”

La viceministra de Exteriores, Sharren Haskel, afirmó este martes que las negociaciones para la siguiente fase del acuerdo para liberar rehenes y la mantención del alto en fuego en Gaza “llevarán tiempo” porque en ellas se discute “en detalle” el “día después” de la Franja, que tiene que pasar por asegurar “la seguridad y la protección” de la población israelí.



“Esto no es algo que se vaya a concluir en dos o tres días, porque se habla de lo que va a suceder en Gaza desde un punto de vista civil, desde un punto de vista de seguridad y muchos otros aspectos”, dijo Heskel.



La viceministra explicó que mantiene una “actitud positiva” respecto a las negociaciones que se están desarrollando en Doha, a donde acudió ayer una delegación israelí, e insistió en que Israel aboga por una propuesta de Estados Unidos de alargar durante las fiestas del Ramadán y la Pascua judía la primera fase del alto el fuego, que acabó hace más de una semana sin acuerdo para la siguiente.



Dicha delegación, según los reportes, no tiene la capacidad de negociar un fin de la guerra, que es lo que demanda el grupo terrorista islámico Hamás, que aboga por que se pase a la segunda fase del acuerdo ya pactado en enero que lleva a la retirada de las tropas israelíes de Gaza y un alto el fuego permanente.



“El día después es de lo que estamos hablando ahora en la segunda etapa”, dijo Haskel, que añadió que en ella Israel necesita asegurar “la seguridad y la protección” de su pueblo.



“Es bastante obvio que las ideas de los países árabes están muy lejos de eso, porque si se deja a Hamás en el poder, es sólo cuestión de tiempo hasta que vuelva a tener control civil y militar”, dijo la viceministra, para la que hasta ahora las visiones de los países árabes y la de EE.UU. “no se alinean”



Haskel afirmó que las encuestas a día de hoy dan la victoria a Hamás en Cisjordania (Judea y Samaria), lo que para la vicepresidenta “significa que sólo es cuestión de unos pocos años hasta que Hamás vuelva al poder en Gaza”.



“Tenemos que mirar a la realidad a los ojos si queremos encontrar una solución en la que los palestinos puedan vivir junto a los israelíes”, dijo, con el fin de construir, añadió, “una coexistencia real”.



Haskel celebró también la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de reubicar a los gazatíes fuera del enclave costero y la calificó de “un claro ejemplo de pensar de forma innovadora y que las viejas suposiciones, las viejas fórmulas, han demostrado ser erróneas”.



Y preguntada por si hay algún otro país, aparte de Jordania, que esté dispuesto a recibir los palestinos de Gaza de acuerdo al plan de Trump, Heskel no respondió directamente pero criticó que los países europeos, así como Egipto, Qatar, Irak o Irán, acogieran a refugiados sirios, ucranianos o afganos, y no a palestinos. “¿Qué tienen los palestinos para que los rechacen?”, se preguntó.

