Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen que hace sonar las sirenas antiaéreas en Jerusalén

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron en la madrugada de este sábado haber interceptado un misil lanzado por los terroristas hutíes del Yemen, que activó las sirenas antiaéreas en Jerusalén, cerca del mar Muerto y otras áreas del país.



“Tras el sonido de las sirenas que sonó hace poco en varias zonas de Israel, se interceptó un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron de acuerdo con el protocolo”, detalló a las seis y veinte de la madrugada un comunicado castrense.



Ayer los hutíes lanzaron -y después reivindicaron- un primer misil de madrugada contra territorio israelí y otro sobre las 13:30 horas, ambos interceptados según las FDI y que activaron las alarmas en urbes norteñas como Haifa.



Según los equipos del servicio de emergencias no hubo llamadas sobre personas heridas en ninguna de estas tentativas de ataque.



Hace tan solo seis días, otro misil de los hutíes fue interceptado, y dos más el pasado 23 y 13 de abril; en ataques periódicos que se repiten desde el inicio de la guerra contra el grupo terroristas islámico Hamás en Gaza en octubre de 2023.



Durante los casi dos meses de alto el fuego en la Franja (que colapsó el 18 de marzo) los terroristas chíies suspendieron su campaña militar, pero la reanudaron una vez quebrada la tregua.



A mediados del pasado marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó una operación a gran escala contra los hutíes a fin de mitigar sus ataques contra la navegación marítima internacional en el mar Rojo y el golfo de Adén.



Según el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), desde el inicio de la ‘Operación Rough Rider’ las fuerzas estadounidenses han atacado más de 800 objetivos y han abatido a “cientos de combatientes hutíes y a numerosos líderes hutíes, incluyendo altos mandos de misiles y vehículos aéreos no tripulados”, pero no han detenido sus ataques.

