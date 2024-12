Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen que activó las alarmas en el centro del país

Las sirenas antimisiles se activaron la noche de este lunes en Tel Aviv y la región central del país por el lanzamiento de un misil balístico desde Yemen, interceptado antes de ingresar a territorio israelí, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



“Tras las sirenas que sonaron hace poco en el centro de Israel, un misil lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea antes de cruzar a territorio israelí”, informó el portavoz militar en un comunicado.



Además, indicó que las sirenas se activaron a las 23:11 debido a la posibilidad de que cayeran esquirlas (metralla) de la intercepción.



El servicio de emergencia Magen David Adom (Estrella de David Roja) indicó que no recibió reportes de heridos.



Por su parte, la policía detalló que realiza exploraciones para localizar las zonas en las que pudieron caer restos del artefacto interceptado.



En las últimas semanas los terroristas hutíes, aliados de Irán, han intensificado el lanzamiento de misiles contra Israel; el pasado sábado hicieron sonar las alarmas en Jerusalén y el Mar Muerto.



Mientras, el viernes reivindicaron un ataque lanzado contra el aeropuerto internacional Ben Gurión, 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, con un misil balístico, que fue interceptado fuera del espacio aéreo israelí.



Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron atacando el aeródromo de Saná, lo que causó -según información proveniente de fuentes que no se han podido verificar en forma independiente- seis muertos y cuarenta heridos.



Tras el estallido de la guerra en Gaza, este grupo terrorista, que controla Saná y otras zonas del norte y oeste de Yemén desde 2015, ha atacado con drones y misiles el territorio israelí, así como buques que circulan en el Mar Rojo y Arábigo.



El Gobierno de Jerusalén ha advertido a los terroristas hutíes, armados y patrocinados por Irán, que no permitirá ataques contra el país, y para combatirlos cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora